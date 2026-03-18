Ferngläser für Outdoor: Daten, Fakten und Tipps

Der Blick durchs Fernglas offenbart, was sonst verborgen bleibt, und zeigt zudem fabelhafte Eindrücke optisch verdichteter Landschaften. So viel zur Habenseite der Ferngläser. Auf der Sollseite eines Fernglases stehen vor allem das Gewicht – schließlich kann der Rucksack nicht leicht genug sein – sowie der Preis. Die Range reicht von 60 bis 4.600 Euro.
Origin Outdoors Tour View
Gerade mal 50 Euro verlangt Origin Outdoors für das Tour View 12 x 32. Das Einsteigermodell lockt darüber hinaus mit hellem Bild und leichtgängiger Fokussierung. Wasserdicht und stoßfest ist es zwar nicht, doch dafür drückt es mit 360 Gramm nicht allzu stark auf die Waage.
Gewicht: 360 g, Preis: 50 Euro
Minox Monokular 7 x 42C
Mit dem zweiten sieht man besser? Nicht unbedingt: Das Minox Monokular 7 x 42C schickt auch als »Einauge« ein klares, helles Bild mit angenehmem 114er-Sehfeld auf die Netzhaut. Auch bietet es Outdoor-Fans zwei Extras: Kompass und Entfernungsmesser.
Gewicht: 350 g, Preis: 173 Euro
Pentax Papilion III WR 8,5 x 21
Das Papilion III WR 8,5 x 21 von Pentax mit Naheinstellgrenze 50 Zentimeter holt nicht nur weit Entferntes nah heran, sondern auch Blüten, Insekten und dergleichen mehr. Ein feiner, zudem wetterfester Allrounder – zum Wandern wie zum Beobachten der Natur.
Gewicht: 304 g, Preis: 180 Euro
Leica Trinovid 10 x 25 BCA
Ferngläser von Leica gelten als Wertanlage und stehen für überragende Material- und Verarbeitungsqualität. Das gilt auch für das Trinovid 10 x 25 BCA, das knackscharfe Bilder auf die Netzhaut zaubert. Klein in Maß und Gewicht, fällt es im Rucksack nicht weiter auf.
Gewicht: 255 g, Preis: 585 Euro
Eschenbach Adventure D 8 x 42
Große, mehrschichtvergütete Linsen sorgen beim Eschenbach adventure D 8 x 42 für sehr helle Ansichten – ideal für die Observierung dämmerungsaktiver Tiere. Zumal das 8-fach vergößernde Glas ein besonders breites Sehfeld bietet (124 m/1000 m).
Gewicht: 580 g, Preis: 259 Euro
Swarovski Optik Pocket CL 8 x 25
Leicht, kompakt und erstklassig verarbeitet, dazu ultrascharf und brillant: Perfektionisten finden im Swarovski Optik Pocket CL 8 x 25 einen Begleiter fürs Leben. Über einen Adapter (Zubehör) lässt sich der Blick durchs Glas sogar mit der Handy-Kamera festhalten.
Gewicht: 345 g, Preis: 850 Euro
Nikons Prostaff P7 8 x 30
Ob fliegender Adler oder flüchtende Gämse: Mit dem ultraweiten Sehfeld (152 m/1000 m) von Nikons Prostaff P7 8 x 30 kannst du jede Bewegung einfangen – dank großer Gläser selbst bei schwachem Licht. Ebenfalls klasse: die feststellbare Diop-trieneinstellung.
Gewicht: 490 g, Preis: 179 Euro
Bresser Condor 10 x 25
Viel Fernglas fürs Geld bietet das Bresser Condor 10 x 25, angefangen von den ausgewogenen Abbildungseigenschaften über die Innenfokussierung bis zum griffigen, regendichten Gehäuse. Eine Schutzgasfüllung hält das hochwertige Bak-4-Linsensystem frei von Beschlag.
Gewicht: 355 g, Preis: 89 Euro
Swarovski Optik AX Visio
Sensationell: Das AX Visio von Swarovski Optik blendet als erstes Fernglas weltweit die Namen gesichteter Tiere ins Bild ein. Über eine Fotofunktion lassen sich alle Sichtungen im Bild festhalten, direkt ans Smartphone schicken und dort speichern. Und die Optik? Die begeistert mit gestochener Schärfe.
Gewicht: 1260 g, Preis: 4600 Euro
Ferngläser: Daten und Fakten
Was ein Fernglas leistet, zeigen die Kennzahlen. Hier die wichtigsten Daten von Ferngläsern:
Austrittspupille
Hält man ein Fernglas mit Abstand vor die Augen, sieht man die Austrittspupille als Lichtkreis "schwebend". Sein Durchmesser zeigt an, wie gut sich das Fernglas für den Einsatz bei Dunkelheit eignet. Die Austrittspupille erhält man, wenn man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung teilt. Bei einem 8x32-Glas beträgt sie demnach 4 – genug für den Tag – hier misst die Augenpupille 2–3 Millimeter –, zu wenig für die Dunkelheit, in der sich die Pupillen auf bis zu 7 Millimeter öffnen.
Dämmerungszahl
Die Dämmerungszahl spiegelt das Verhältnis zwischen Objektivdurchmesser und Vergrößerung wider, sagt aber über die Tauglichkeit bei Dämmerung wenig aus. Sie errechnet sich aus der Quadratwurzel des Produkts aus Vergrößerung und Objektivdurchmesser: √8x42=18,3.
Objektivdurchmesser
Er wird auf jedem Fernglas zusammen mit der Vergrößerung angegeben und beträgt bei einem 8x42-Glas 42 Millimeter. Je größer, desto mehr Licht gelangt ins Fernglas und desto heller ist sein Bild (bei konstanter Vergrößerung). Ein großer Objektivdurchmesser erhöht jedoch auch Abmessungen und Gewicht des Fernglases.
Sehfeld
Das Sehfeld gibt an, wie viele Meter Breite eines Geländeabschnitts in 1000 Metern Entfernung überblickt werden können.
Sehwinkel
Wie das Sehfeld gibt er Aufschluss über die Breite des Bildes – in Grad. Ferngläser mit einem Winkel von über 60° bezeichnet man als Weitwinkelgläser.
Vergrößerung
Wie stark ein Fernglas vergrößert, offenbart seine Bezeichnung: Beim 8x42-Glas erscheinen Objekte acht Mal größer bzw. näher. Je stärker die Vergrößerung, desto schwieriger lässt sich das Fernglas ruhig halten.