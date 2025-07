Smarter Fitnesscoach: Suunto Race im Test

Die Uhr im Test

Für faire 399 Euro lockt die finnische Multisportuhr mit einem brillanten, auch in praller Sonne bestens ablesbaren AMOLED-Display, hochpräzisem Empfang sowie einfacher Bedienung per Touchscreen, Krone und handschuhtauglichen Tasten. Dazu decken über 95 Modi für Tour und Training – ob Hiking, Graveln, Trailrunning, Mountainbiking, Klettern oder Yoga – nahezu jede sportliche Aktivität ab. Ergänzend geben diverse Gesundheitsfeatures Auskunft über Schlafqualität, Herzfrequenzvariabilität, Energiereserven und weitere Fitness- und Gesundheitsdaten. Die Planung von Workouts erfolgt ebenso wie deren ausgiebige Analyse per App – was auch für den nicht besonders flotten Download weltweiter Offline-Karten auf die Watch gilt. Auch wenn die auf OpenStreetMaps basierenden Karten trotz Höhenlinien recht einfach ausfallen – so fehlen etwa Bezeichnungen von Ortschaften und Gipfeln –, reichen sie doch aus, um aus dem Netz bezogenen oder online auf der App geplanten Touren zu folgen. Sogar per Turn-by-Turn-Navigation, denn das Multitalent blendet auf Wunsch sogar Abbiegehinweise, ähnlich wie Autonavis, ein. Und der Akku? Hält auf Touren je nach GPS-Modus bis zu zwei Wochen durch.