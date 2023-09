Ein dampfender Becher Kaffee weckt neue Lebensgeister und hebt die Laune – vor allem, wenn er schmeckt, was bei löslichem Kaffee oft ein kleines Wunder ist. Und genau das gibt es jetzt zu kaufen. Fünf Sorten bietet das Berliner Start-up Lösmich an – von mild bis intensiv, Fair-Trade- und biozertifiziert. Redaktions-Tipp: die Sorte Lebendig. Erhältlich in zwei rucksacktauglichen Beutelgrößen ab 8 Euro (für 15 Tassen).