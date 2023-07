Der Blæk Instant Kaffee im Test

Kaffeefans, die gerne leicht unterwegs sind, kommen an Instantpulver nicht vorbei – und damit auch nicht am Biokaffee von Mount Hagen, der bis vor kurzem einzigen uns bekannten genießbaren Sorte. Sie hat nun Konkurrenz bekommen von Blæk, einem Start-up aus Kopenhagen. Es bietet drei Sorten an – im Glas, aber auch in Portionsbeuteln, die sich für Tagestouren, Overnighter-Microadventures und Leichtgewichtstrips super eignen. Zumal man für den Blæk-Kaffee nur 70 °C heißes Wasser braucht – was Brennstoff spart. Virkelig lækkert!