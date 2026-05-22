Vorgestellt: Der neue Lowa Explorer GTX Mid

Kennst du das? Du startest deine Tour auf einem breiten Waldweg, doch schon bald wird der Pfad schmaler, steiniger und das Gelände anspruchsvoller. Genau für solche Tage, an denen du dich nicht im Vorfeld festlegen willst, hat Lowa den Explorer GTX Mid entwickelt. Er soll die Lücke zwischen leichten Wanderschuhen und festen Trekkingstiefeln schließen und dir als vielseitiger Begleiter für sportliche Touren im Mittelgebirge oder wechselhaftes Terrain dienen.

Was steckt drin? Ein Blick auf die Technik Das Herzstück des neuen Explorers ist eine neu entwickelte Zwischensohle. Lowa verwendet hier erstmals einen Schaumstoff namens "Litecell PU", der zwei wichtige Eigenschaften vereinen soll: Er ist leicht und sorgt für ein agiles, reaktionsfreudiges Laufgefühl, bietet aber gleichzeitig genug Dämpfung für langanhaltenden Komfort, auch wenn die Tour mal länger dauert.

Der Schaft des Schuhs ist aufwendig gefertigt, und in Kombination mit der bewährten Vibram-Außensohle soll ein Paket entstehen, das dir sowohl auf weicheren Trails als auch auf felsigem Untergrund guten Halt gibt. Damit bewegt sich der Schuh bewusst zwischen der Stabilität eines klassischen Wanderschuhs und der Agilität eines Trailrunning-Modells.

Entwickelt für die "ungewissen Wander-Momente" Die Idee hinter dem Schuh ist direkt aus der Praxis gegriffen: Oft weiß man am Morgen noch nicht genau, wohin einen die Tour führen wird. Statt mehrere Paar Schuhe im Schrank zu haben, soll der Explorer genau diese Lücke füllen. Leicht genug für schnelle, dynamische Abschnitte, aber robust genug, wenn es alpiner wird.

"Die Menschen denken nicht mehr in Kategorien. Sie wollen das Beste aus beiden Welten", erklärt Hendrik Enders, Produktchef bei Lowa, die Philosophie dahinter. Dieser Gedanke spiegelt sich auch im Entwicklungsprozess wider, bei dem unzählige Prototypen unter realen Bedingungen auf Herz und Nieren getestet werden, bis die Funktion perfekt auf den Einsatzbereich abgestimmt ist.

Auf Langlebigkeit ausgelegt Ein wichtiger und nachhaltiger Punkt: Der Explorer GTX Mid ist wiederbesohlbar. Das bedeutet, wenn du die Sohle nach vielen Kilometern abgelaufen hast, kannst du sie bei Lowa erneuern lassen und deinen liebgewonnenen Schuh noch lange weitertragen. Auch kleinere Reparaturen an Ösen oder Nähten sind möglich. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Lowa / David Gottwald

Technische Daten im Überblick Gewicht: 1100 g/Paar (UK 8, Herren) bzw. 930 g/Paar (UK 5, Damen)

Obermaterial: Textil/Veloursleder

Innenfutter: GORE-TEX®

Zwischensohle: LITECELL PU

Sohle: VIBRAM TRAC® CONTROL

Herstellungsland: Deutschland

UVP: 230 € Für wen eignet sich der Lowa Explorer GTX Mid? Wenn du einen Schuh suchst, der dich auf den verschiedensten Wegen begleitet und eine Brücke zwischen leichten Spaziergängen und anspruchsvolleren Bergtouren schlägt, könntest du hier fündig werden. Der Explorer richtet sich an alle, die draußen gerne vielseitig unterwegs sind und genau das auch von ihrer Ausrüstung erwarten. Ein spannender Allrounder für alle, die sich ihre Freiheit am Berg nicht durch die Wahl des Schuhwerks einschränken lassen wollen.

Lowa / Thomas Marzusch

Lowa / Thomas Marzusch / outdoor