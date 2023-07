So schlugen sich die Jack Wolfskin Taschen auf Tour

Auf unseren Radtouren hatten wir die Lenkertasche (Bar Roll) und die Satteltasche (Seat Pack) mit dabei – im Schwarzwald, in der Röhn und auf einer 700-Kilometer-Tour quer durch Deutschland. Insgesamt waren die neuen Jack Wolfskin Morobbia Bikepacking-Taschen 14 Tage à 10 Stunden und über 1500 Kilometer im Einsatz, über Schotter und Wurzeln, oft auch im Regen – und haben uns im Test 2023 voll überzeugt! Sie sitzen fest am Bike, wiegen sehr wenig und lassen sich einfach handhaben. Die Jack Wolfskin Morobbia-Taschen bestehen aus einer per Klett und robusten Bändern ans Bike anschnallbaren Halterung, in die je ein wasserdichter Rollpacksack geschoben wird. So kann am Abend der Halter am Fahrrad verbleiben, man zieht einfach nur den Rollpacksack mit dem Gepäck heraus. Das Material der Packsäcke fällt dünn aus, sind aber für die meisten Einsätze robust genug. Die wasserdichte Beschichtung hat sich während eines mehrstündigen Gewitterregens als ausreichend erwiesen, es ist nichts nass geworden.