Skihelm & Skibrille im Test: Die besten Modelle im Vergleich

Beim Skihelm ist kompromisslose Sicherheit die oberste Priorität. Moderne Helme schützen nicht nur vor direkten Schlägen, sondern minimieren durch Technologien wie MIPS auch gefährliche Rotationskräfte, die bei einem Sturz auf das Gehirn wirken. Doch Schutz allein genügt nicht. Ein exzellenter Helm ist einer, den man vergisst, sobald man ihn aufsetzt. Das bedeutet: ein geringes Gewicht, eine präzise anpassbare Passform ohne Druckstellen und ein intelligentes Belüftungssystem, das bei schweißtreibenden Abfahrten für Kühlung sorgt, aber an kalten Tagen nicht auskühlt.

Die Skibrille ist unser Fenster zur Bergwelt. Hier ist die Qualität der Scheibe entscheidend. Innovative kontrastverstärkende Gläser sind längst kein Luxus mehr, sondern ein echtes Sicherheitsfeature. Sie machen feine Konturen im Schnee sichtbar und helfen, das Gelände besser zu lesen. Ebenso wichtig sind ein weites, uneingeschränktes Sichtfeld, eine effektive Anti-Beschlag-Beschichtung und eine nahtlose Integration mit dem Helm, um die gefürchtete "Goggle Gap" (Stirnspalt) zu vermeiden.

Das Wichtigste ist jedoch die perfekte Symbiose: Helm und Brille müssen als Einheit funktionieren.