Die besten Tourenski für die Saison 2025/2026

Beim Wort Skitour bekommen Winterfans leuchtende Augen: Skiwandern, wie man früher auch sagte, verspricht Freiheit abseits der Pisten und Abenteuer im alpinen Winterwunderland. Diese Sehnsucht treibt immer mehr Menschen auf die Berge – sehr zur Freude der Ski-Hersteller. Mit der gestiegenen Nachfrage hat sich das Tourensegment in den letzten Jahren dramatisch erweitert: Früher hatte ein Tourenski einfach nur leicht zu sein. Dieses Leichtgewicht erreichte man am einfachsten durch eine schmale Bauweise. Wer den Fokus auf die Abfahrt legte, musste sich bei den schweren Freeride-Ski ein halbwegs passendes Modell suchen. Dass ein Tourenski auch bergab und sogar auf der Piste richtig Spaß machen könnte, war schlicht kein Teil des Anforderungsprofils. Heute schreibt die Industrie eine ganz andere Geschichte.