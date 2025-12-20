Für Einsteiger geeignet: 10 tolle Skitouren in Tirol

Vom aussichtsreichen Birgitzköpfl oberhalb von Innsbruck über stille Waldtouren wie zur Breiteggspitze bis hin zu Panoramawegen im Karwendel oder den Lienzer Dolomiten spannt sich der Bogen über Tirol, Osttirol und das Lechtal. Mal stehen gemütliche Hüttenabende im Vordergrund, mal weite Ausblicke über die großen Gebirgsgruppen der Alpen, mal die spielerische Abfahrt auf bekannten Wegen. Gemeinsam ist allen Touren ihr moderater Charakter: überschaubare Höhenmeter, klare Routenführung und Geländeformen, die Sicherheit und Genuss verbinden.

Diese Sammlung richtet sich an Einsteiger, Wiedereinsteiger und Genießer – an alle, die Technik, Kondition und Gespür fürs Gelände Schritt für Schritt aufbauen wollen. Und an jene, die wissen: Gute Skitouren müssen nicht extrem sein, um lange in Erinnerung zu bleiben:

1. Birgitzköpfl Erfahrungen im freien Gelände sammeln ohne Lawinengefahr: Die vier Kilometer lange Tour zur Birgitzer Alm und weiter zum Birgitzköpfl (1980 m) verläuft weitestgehend über Skiwege mit sanften Anstiegen. Dennoch werden 700 Höhenmeter in etwa zwei Stunden zurück gelegt. Unterwegs schweift der Blick über die Stubaier Alpen, am Birgitzköpflhaus wird auf 2035 m Seehöhe der höchste Punkt erreicht. Die beiden Hütten laden zur Einkehr ein.

Aufstieg: 700 hm, 2 Stunden

2. Breiteggspitze Verschneite Wälder und Ausblicke auf die Kitzbüheler Alpen warten auf dieser Skitour zur Breiteggspitze (1866 m). Einem schönen Sommerweg folgend geht es von der Schönanger Alm durch ruhige Wälder und über offene Almwiesen. Der letzte Anstieg ist noch einmal etwas steiler, bevor man den Gipfel erreicht. Die Abfahrt verläuft auf dem gleichen Weg, ab Ende Dezember hat das Gasthaus geöffnet.

Aufstieg: 700 hm, 2 Stunden

3. Seefelder Joch Auf präparierten Pisten durch das Karwendel – die Skitour zur Rosshütte ist eine beliebte Route für Einsteiger ab der Talstation Rosshütte. Bis hierhin ist sie noch eine gemütliche Genusstour. Wer bis zum Seefelder Joch gehen will, auf den warten ab hier zusätzliche 300 Höhenmeter und ein Ausblick auf über 2000 m Seehöhe. Der steile Abschnitt an der Jochabfahrt ist anspruchsvoll, aber der Rundumblick oben angekommen atemberaubend. Freitags ist Tourenabend und die Abfahrt auch im Dunkeln möglich.

Aufstieg: 866 hm, 2,5 Stunden

4. Astegg-Penken Verträumt bergauf und rasant bergab. Von Astegg in Mayrhofen führt ein gespurter Waldweg hoch auf den Penken. Mit Ausblick auf die umliegenden Zillertaler Alpen ist es nur noch 500 Meter weit bis zum Gschößwandhaus. Bei leckeren Speisen genießt man hier die Aussicht auf die Bergwelt. Der Ziehweg führt schließlich zurück nach Astegg.

Aufstieg: 720 hm, 2 Stunden

5. Hahnleskopf Jenseits von Gondeln und riesigen Skigebieten steht Kaisers im hinteren Lechtal für ruhige Skitourenerlebnisse. Ob für Einsteiger oder als Aufwärmrunde für Erfahrene, die Skitour auf den Hahnleskopf ist eine lohnende Runde. Bergauf folgt man dem Bergrücken des Westgrats, bergab geht es durch eine Rinne in feinstem Tiefschnee.

Aufstieg: 670 hm, 3 Stunden

6. Jöchelspitze Fitte starten an der Talstation der Jöchelspitzbahn, ungeduldige nehmen den Lift. Die Tour zur Jöchelspitze kann sich jeder nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Panoramablicke auf die Allgäuer Alpen verschönern den stetig ansteigenden Weg. Von der Bergstation an der Sonnalm geht es über einen Grat zur Jöchelspitze. Für die Abfahrt sind in dem weiten Gelände viele Varianten möglich. Ab der Sonnalm beginnt die präparierte Skipiste.

Aufstieg: 460 bis 1010 hm, 3:45 Stunden

7. Compedal Schihütte Die Sonne im Gesicht, feinster Schnee unter den Skiern und sagenhafte Ausblicke auf die Lienzer Dolomiten. Die Skitour zur Compedal Schihütte auf 1920 hm ist zwar einfach, aber ein Erlebnis. Sie startet im Weiler Bichl an der Pustertaler Höhenstraße in Osttirol und führt durch sonnige Waldgebiete auf einer präparierten Strecke die Deferegger Alpen hinauf. An der Hütte gönnt man sich etwas Leckeres, bevor es über Rodelstrecken zurück ins Tal geht.

Aufstieg: 390 hm, 1,5 Stunden

8. Golzentipp Von Berggraten bieten sich doch oft die besten Ausblicke. Davon bekommen Tourengeher auf dem Weg zum Golzentipp (2317 m) in den Gailtaler Alpen von Osttirol einige geboten. Aus dem Skigebiet in Obertilliach geht es zuerst durch Wald und dann auf den Rücken bis zum Gipfel. Die Abfahrt erfolgt über präparierte Pisten, weshalb diese Skitour auch bei geringer Schneelage ein sicheres Vergnügen ist.

Aufstieg: 860 hm, 2,75 Stunden

9. Faltegartenköpfl Das Ötztal ist ein Paradies für das Skifahren in Österreich und so sind hier auch einige Skitouren möglich. Ein einfacher Weg führt auf den Faltegartenköpfl (2184 m). Man folgt einer Rodelbahn zur Feldringalm, kreuzt eine Wiese, erreicht einen Wald und kommt auf die freien Flächen der Feldringer Böden. Der bewaldete Kamm führt zum Gipfel und schenkt Ausblicke über die Ötztaler Alpen. Zurück geht es auf dem gleichen Weg.

Aufstieg: 500 hm, 2 Stunden

10. Pontensattel Das Tannheimer Tal in den Allgäuer Alpen ist eher für den Langlauf als für Skitouren bekannt, doch auch hier gibt es schöne Möglichkeiten, durch Tiefschnee zu wedeln. Von der Talstation der Wannenjochbahn geht es zum Pontensattel zwischen den Bergen Ponten (2045 m) und B‘schießer (2000 m). Die Abfahrt ins Kesseltal ist zunächst etwas anspruchsvoll, wird dann aber breit und genussvoll.

Aufstieg: 780 hm, 2,5 Stunden