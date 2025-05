outdoor-Redakteur Tobias war schon immer ein Kind der Berge und ist auch zum Testen von Ausrüstung am liebsten in Gipfelnähe unterwegs. Ob mit Ski oder Stiefeln, Hauptsache draußen! Bei uns im Magazin und auf der Webseite kümmert er sich neben Service- und Testthemen auch um Reise-, Ski- und Wandertouren. Auch auf Insta und Co. sind Storys von Tobias immer wieder gern gesehen.