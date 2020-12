Skitouren-Ausrüstung 2020/2021 Die besten neuen Skischuhe und Bindungen

8/52 Bergab so stabil wie ein Freeride-Boot, dabei aber so leicht wie ein Tourenschuh? Der Zero G Tour vereint beides und bedient damit das wachsende Segment der Freetourer bestens. Dazu bietet er spezielle Features wie die zum Gehen erweiterbaren Schnallen und die zwischen zwei Stufen justierbare Vorlage für die Abfahrt. Der Innenschuh ist thermisch formbar und wasserdicht. Preis: 499 Euro.