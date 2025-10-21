Anmelden
Ausrüstung
Outdoorküche

MSR Switch Stove Gaskochersystem: Effizient draußen Kochen

Effizient draußen Kochen
MSR Switch Stove Gaskochersystem im Test

Beim neuen Gaskochersystem Switch setzt MSR auf einen konvexen, halbkugelförmigen Topfboden, der aufgrund der größeren Fläche die Effizienz steigert – ein Prinzip, das sich bei mit Holz befeuerten Wasserkesseln schon bewährt hat.

21.10.2025
MSR SWITCH STOVE GASKOCHERSYSTEM
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Kochsystem gefallen:

 sehr kompakt

 gute Handhabung

Das weniger:

 weniger effizient als Modelle mit Wärmetauscher

 nicht ausreichender Windschutz

MSR SWITCH STOVE GASKOCHERSYSTEM
MSR

Das Gaskochersystem im Test

Der fein regulierbare Brenner bringt 0,5 Liter Wasser in rund 2:30 Minuten zum Kochen und verliert dank Druckminderer bei halbvoller Kartusche kaum an Leistung. Selbst bei Frost und fast leerer Kartusche heizt er noch ordentlich (Kochzeit: 6:30 Min). So sparsam wie ähnlich schwere Modelle mit Wärmetauscher ist der Switch Stove aber nicht, verbraucht er doch durchschnittlich 13,5 Gramm Gas pro Liter zum Kochen gebrachtes Wasser – also gut 20 Prozent mehr. Auch der Windschutz könnte besser sein. Schon bei einer leichten Brise erhöhen sich Kochzeit und Verbrauch um rund 50 Prozent. Zum Vergleich: Der MSR Reactor Stove verliert dagegen selbst bei kräftigen Böen kaum an Leistung. Praktisch: Durch ausklappbare Topfstützen kannst du auch andere Töpfe auf den Brenner stellen.

Die technischen Details zum Gaskochersystem:

  • Gewicht: 330/390 g (Kocher + 0,6-l-Topf/mit Kartuschenfuß)
  • Einsatzbereich: Expedition, Trekking
  • Brennstoffe: Isobutan, Propangas
  • Anschluss: für Schraubkartuschen
  • Abmessungen (außen): 10,6 x 11,3 x 18 cm
  • Preis: 150 €
  • Test: 3 Monate