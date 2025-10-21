MSR Switch Stove Gaskochersystem: Effizient draußen Kochen

Das Gaskochersystem im Test

Der fein regulierbare Brenner bringt 0,5 Liter Wasser in rund 2:30 Minuten zum Kochen und verliert dank Druckminderer bei halbvoller Kartusche kaum an Leistung. Selbst bei Frost und fast leerer Kartusche heizt er noch ordentlich (Kochzeit: 6:30 Min). So sparsam wie ähnlich schwere Modelle mit Wärmetauscher ist der Switch Stove aber nicht, verbraucht er doch durchschnittlich 13,5 Gramm Gas pro Liter zum Kochen gebrachtes Wasser – also gut 20 Prozent mehr. Auch der Windschutz könnte besser sein. Schon bei einer leichten Brise erhöhen sich Kochzeit und Verbrauch um rund 50 Prozent. Zum Vergleich: Der MSR Reactor Stove verliert dagegen selbst bei kräftigen Böen kaum an Leistung. Praktisch: Durch ausklappbare Topfstützen kannst du auch andere Töpfe auf den Brenner stellen.