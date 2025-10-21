MSR Switch Stove Gaskochersystem: Effizient draußen Kochen

Pro und Contra
Das hat uns am Kochsystem gefallen:
sehr kompakt
gute Handhabung
Das weniger:
weniger effizient als Modelle mit Wärmetauscher
nicht ausreichender Windschutz
Das Gaskochersystem im Test
Der fein regulierbare Brenner bringt 0,5 Liter Wasser in rund 2:30 Minuten zum Kochen und verliert dank Druckminderer bei halbvoller Kartusche kaum an Leistung. Selbst bei Frost und fast leerer Kartusche heizt er noch ordentlich (Kochzeit: 6:30 Min). So sparsam wie ähnlich schwere Modelle mit Wärmetauscher ist der Switch Stove aber nicht, verbraucht er doch durchschnittlich 13,5 Gramm Gas pro Liter zum Kochen gebrachtes Wasser – also gut 20 Prozent mehr. Auch der Windschutz könnte besser sein. Schon bei einer leichten Brise erhöhen sich Kochzeit und Verbrauch um rund 50 Prozent. Zum Vergleich: Der MSR Reactor Stove verliert dagegen selbst bei kräftigen Böen kaum an Leistung. Praktisch: Durch ausklappbare Topfstützen kannst du auch andere Töpfe auf den Brenner stellen.
Die technischen Details zum Gaskochersystem:
- Gewicht: 330/390 g (Kocher + 0,6-l-Topf/mit Kartuschenfuß)
- Einsatzbereich: Expedition, Trekking
- Brennstoffe: Isobutan, Propangas
- Anschluss: für Schraubkartuschen
- Abmessungen (außen): 10,6 x 11,3 x 18 cm
- Preis: 150 €
- Test: 3 Monate