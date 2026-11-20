Selbst bei einer zügigen Alarmierung der Bergwacht vergeht nach einem Lawinenabgang in der Regel viel Zeit. Ersthilfe von bereits Anwesenden ist daher für die Verschütteten lebenswichtig. Da ist die richtige Ausrüstung von besonderer Bedeutung! Zum Glück hat es in den letzten Jahren große technische Fortschritte bei der Ausrüstung gegeben, um die Verschüttetensuche zu erleichtern.

Zum Beispiel beim Lawinenverschüttetensuchgerät, kurz LVS oder auch "Pieps(er)" genannt. Jedes LVS sendet ein standardisiertes elektromagnetisches Signal (457 Hz), das andere, in den Suchmodus geschaltete LVS empfangen können – unabhängig von Marke und Modell. Während die ersten analogen Piepser rein akustisch durch Tonfolgen mit ansteigender Lautstärke zum Lawinenopfer führten, stecken ihre digitalen Nachfahren voller moderner Technologie. Sie macht die Suche wesentlich einfacher, intuitiver und vor allem effektiver – die Chancen im Wettlauf gegen die Zeit steigen.

Einen großen Einfluss hat dabei die Reichweite. In der Regel wird sie als Suchstreifenbreite angegeben: Moderne LVS punkten mit Werten von bis zu 80 Metern. Je größer die Suchstreifenbreite, desto größer können die Mäander ausfallen, mit denen du das Lawinenfeld absuchst – und desto kürzer ist der Suchweg. Im günstigsten Fall, wenn der Lawinenkegel schmaler ist als die Suchstreifenbreite des LVS, kannst du auf das Mäandern sogar verzichten und den Kegel auf direkter Linie mittig absuchen.

Die Reichweite hängt auch von der Position des sendenden Geräts ab. Je nach Lage strahlt es nicht optimal in Richtung des Suchenden. Steht der Piepser etwa senkrecht, sendet er vor allem nach oben und unten – die Reichweite sinkt. Bei modernen Modellen mit digitaler Drei-Antennen-Technik, die heute Standard ist, ist dieser Effekt allerdings deutlich geringer: Im Gegensatz zu älteren Geräten erkennen sie die Lage des LVS und schalten automatisch auf die Antenne mit der besten Sendeleistung um. Die Wahrscheinlichkeit, schnell aufgespürt zu werden, steigt.

Darin liegt nicht der einzige Vorteil digitaler Drei-Antennen-LVS: Nach dem Erstempfang zeigen sie auf hellen, auch bei praller Sonne gut ablesbaren Displays Richtung und Entfernung zum Lawinenopfer an. Das erleichtert die Ortung erheblich. Denn: Je weiter der Verschüttete entfernt ist, desto zügiger solltest du suchen; je näher du kommst, desto langsamer und präziser. Dabei unterstützen dich die Geräte bei jedem Schritt, indem sie mit Piktogrammen und Pfeilen anzeigen, was wann zu tun ist.

Moderne LVS-Geräte für Tourengeher

Das Ortovox Focus Voice (380 €, 185 g) belässt es nicht dabei, sondern ergänzt die grafischen Hinweise um eine Sprachnavigation: Klare, exakte Ansagen erleichtern nachweislich die Ortung und verkürzen die Suchzeit. Die ruhigen Kommandos vermitteln zudem Sicherheit und mindern dadurch Aufregung und Stress in der Notsituation. Dank der Sprachführung musst du nicht ständig auf das Display schauen, sondern kannst die Lawine nach Ausrüstungs- oder Körperteilen absuchen, die aus dem Schnee ragen.

Sprachführung ist nicht der einzige Weg, die Verschüttetensuche zu optimieren. Einen innovativen Ansatz verfolgt Nivia, ein Newcomer aus Bayern: Während herkömmliche LVS entlang der gekrümmten Feldlinien zum Verschütteten lotsen, führt der Nivia 3D-Finder (549€, 225 g) auf direktem Weg punktgenau zum Lagepunkt – intuitiv und zeitsparend; sogar das Einkreuzen entfällt. Möglich macht das ein GPS-gestützter 3D-Algorithmus in Kombination mit herkömmlicher LVS-Technologie. Sollte einmal kein GPS-Empfang bestehen – im Gebirge und im freien Skigelände dürfte das äußerst selten der Fall sein –, folgt auch der 3D-Finder den Feldlinien auf gebogenem Weg zum Verschütteten.

Kompakt, 158 Gramm leicht, dazu intuitiv zu bedienen und ausgerüstet mit modernster LVS-Technik: Das Pieps Mini IPS (299 €) zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten LVS-Modellen. Per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt, hilft eine App beim Abstimmen des Geräts, installiert Updates und führt auf Wunsch einen Geräte-Check aus. Die Verschüttetensuche klappt bestens, zeigen doch anschauliche, leicht verständliche Piktogramme an, was in jedem Schritt zu tun ist. Werden Einflüsse durch elektronische Störquellen detektiert, verringert das Interference Protection System (IPS) die Suchstreifenbreite je nach Stärke von 50 auf 35 oder 20 Meter. Im Sendemodus optimiert IPS dagegen die Signalstärke. Ein vergleichsweise günstiges LVS, das kaum Wünsche offen lässt.

Doch egal ob Ortovox, Pieps oder Nivia: Elektronische Geräte wie Smartphones, Uhren und beheizbare Handschuhe, aber auch Lift- oder Handymasten sowie Schokoladen- und Alufolie können die Sendeleistung verringern oder im Suchmodus störendes Rauschen und Hintergrundsignale verursachen. Auch darauf hat die jüngste LVS-Generation eine Antwort: Interference Protection (IP). Sie warnt bei Störungen, erhöht die Sendeleistung und senkt den Störpegel. Steigt dieser zu stark an, verringert IP die Suchstreifenbreite, beim Ortovox Focus Voice etwa auf 50 oder sogar 20 Meter. Dennoch gilt: Der sicherste Schutz vor Interferenzen ist Abstand zu Störquellen. Darauf weisen auch alle Anbieter hin: Beim Senden sollten es 20, bei der Ortung 50 Zentimeter sein – ein ausgestreckter Arm genügt meist. Störungen lassen sich nicht immer vollständig unterdrücken. Die reduzierte Suchstreifenbreite kostet jedoch wertvolle Minuten im Wettlauf gegen die Zeit.

Praxistauglichkeit von LVS-GerätenAchte beim Kauf darauf, dass sich das Gerät auch mit Handschuhen gut bedienen lässt. Außerdem solltest du überprüfen, ob das Display hell und klar genug ist, damit die Suchanweisungen auch bei schlechtem Wetter gut ablesbar sind. Wichtig ist auch, dass du dir vom Fachmann zeigen lässt, wie man das Gerät korrekt am Körper anlegt. Sonst kann es passieren, dass es in der Lawine losgerissen wird. Mach dich nach dem Kauf ausgiebig mit deinem neuen Gerät vertraut. Selbst Profis üben die Suche regelmäßig unter möglichst realen Bedingungen im Gelände. Nur so können sie sichergehen, in einer Stresssituation richtig (und vor allem) schnell zu handeln.

Zusätzliche Sicherheitsausrüstung Mit dem LVS-Gerät alleine ist es nicht getan. Auch Schaufel und Sonde gehören unbedingt in den Rucksack. Sie kommen zum Einsatz, sobald man die Lage des Verschütteten mit dem LVS-Gerät lokalisiert hat.

1 – Schaufel

Hansi Heckmair



Die Bedeutung der Schaufel wird oft unterschätzt. Denn je nach Verschüttungstiefe müssen beträchtliche Mengen Schnee beiseite geschafft werden, um zum Verschütteten zu gelangen. Achte hier auf Stabilität und Qualität. Gib einem Blatt aus Aluminium im Zweifel den Vorzug, auch wenn man mit einem Kunststoffblatt vielleicht 100 bis 200 g sparen kann. Von großem Vorteil ist eine Hackfunktion, bei der das Blatt im 90-Grad-Winkel am Stiel befestigt werden kann.

2 – Sonde

Pieps



Auch wenn man die Position des Verschütteten mit den modernen LVS-Geräten sehr präzise bestimmen kann, empfiehlt sich eine finale Lokalisierung mit Hilfe der Sonde, bevor man zu graben anfängt. Denn: Je weniger Schnee man wegschaufeln muss, desto besser und schneller erreicht man den Verschütteten! Eine Lawinensonde sollte mindestens 240 bis 250 cm lang sein. In ihrem Inneren verläuft ein Seil, mit dem die einzelnen Sondensegmente nach dem Komplettieren verspannt werden. Teste beim Kauf die Handhabung des Spannsystems. Besonders leicht sind Sonden aus Karbon, die meist nur um 200 g wiegen.

3 – Lawinenairbag Passionierte Freerider können das Verschüttungsrisiko mit einem Lawinenairbag-Rucksack herabsetzen. Das Lawinenairbag-System hat seine Tauglichkeit inzwischen bei zahlreichen dokumentierten Lawinenunfällen unter Beweis gestellt. Die Investition liegt bei rund 700 Euro. Aber Vorsicht – das Tragen eines solchen Airbags ist kein Grund für erhöhte Risikobereitschaft und ersetzt selbstverständlich auch nicht das Tragen eines LVS-Geräts.

4 – Rucksack und Helm

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Tipp: In einigen Touren- und Freeride-Rucksäcken ist zusätzlich ein Rückenprotektor integriert. Das Volumen richtet sich nach dem Einsatzbereich: Variantenfahrern reichen 10 bis 15 Liter für das nötigste Equipment. Bei Tagestouren braucht man 15 bis 25 Liter, Touren mit Hüttenübernachtung erfordern Rucksäcke bis über 40 Liter. Achte beim Kauf darauf, dass praxisgerechte Außenbefestigungen für Ski, Skistöcke und Eispickel vorhanden sind. Und selbstverständlich darf auch ein Helm beim Freeriden nie fehlen!