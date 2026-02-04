Anmelden
French-Press-Kanne von Aarke im Test: Aromatischer Kaffee, der warm bleibt!

Alles reine Drucksache
Isolations-Stempelkanne: Die Aaron Coffee Press

Liebhaber von "French Press"-Kannen mussten sich bei windig-kaltem Wetter beeilen, wollten sie ihren Kaffee heiß trinken. Und aufpassen, dass die teure Glaskanne nicht vom wackeligen Campingtisch gleitet.

Sonja Schlessinger
ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.02.2026
Als Favorit speichern
Aarke Coffee Press
Foto: Aarke

Pro und Contra

Das hat uns an der Coffee Press gefallen:

 hält Kaffee lange heiß

 bleibt außen kalt

 für die Ewigkeit gemacht

Das weniger:

 Gewicht und Preis

Aarke Coffee Press
Aarke

Die Coffee Press im Test

Mit der aus doppelwandigem Edelstahl gefertigten Aarke Coffee Press kehrt Entspannung ein auf dem Zeltplatz, sie hält dank des Vakuums zwischen den beiden Edelstahllagen den Kaffee lange heiß. Zumindest lang genug für ein gemütliches Frühstück, dafür sorgt auch der ebenfalls isolierte, doppelwandige Deckel. Er sitzt schüttsicher fest und schließt dicht ab, um Kaffee auszugießen, muss seine Markierung zur Ausgusstülle zeigen. Diese Markierung fällt recht zurückhaltend aus, zeigt sich erst beim genauen Hinsehen im guten Licht. Ansonsten hat uns die in China hergestellte, 21,5 Zentimeter hohe Kanne (Durchmesser: 11 cm) im schwedischen Design aber voll überzeugt. Zumindest beim Campen und in der Gartenhütte, zum Mitnehmen im Rucksack wiegt sie zu viel. Und der Preis ist – nun ja, schwedisch.

Die technischen Details:

  • Preis: 119 €
  • Gewicht: 850 g
  • Volume: 1 L
  • Material: Stainless steel SUS304
  • Designed & engineered in: Sweden
  • Test: 5 Monate
