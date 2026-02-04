French-Press-Kanne von Aarke im Test: Aromatischer Kaffee, der warm bleibt!

Die Coffee Press im Test

Mit der aus doppelwandigem Edelstahl gefertigten Aarke Coffee Press kehrt Entspannung ein auf dem Zeltplatz, sie hält dank des Vakuums zwischen den beiden Edelstahllagen den Kaffee lange heiß. Zumindest lang genug für ein gemütliches Frühstück, dafür sorgt auch der ebenfalls isolierte, doppelwandige Deckel. Er sitzt schüttsicher fest und schließt dicht ab, um Kaffee auszugießen, muss seine Markierung zur Ausgusstülle zeigen. Diese Markierung fällt recht zurückhaltend aus, zeigt sich erst beim genauen Hinsehen im guten Licht. Ansonsten hat uns die in China hergestellte, 21,5 Zentimeter hohe Kanne (Durchmesser: 11 cm) im schwedischen Design aber voll überzeugt. Zumindest beim Campen und in der Gartenhütte, zum Mitnehmen im Rucksack wiegt sie zu viel. Und der Preis ist – nun ja, schwedisch.