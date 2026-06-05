Van Cook FFD: Erlebe die Freiheit, genieße den Moment

Aufwachen an einem neuen Ort, Mittagessen in einem Städtchen, dass du spontan entdeckt hast, Abendessen in den Bergen – all das wird plötzlich selbstverständlich. Nicht, weil man es muss, sondern weil man sich bewusst dafür entscheidet. Einfach leben, nach deinem eigenen Rhythmus und deinen eigenen Regeln. Es ist ein Lifestyle, der sich auszeichnet durch:

Mehr Raum im Kopf

Weniger Besitz, mehr Erlebnisse

Das Loslassen fester Strukturen

Leben in enger Verbindung mit der Natur Mit weniger leben, mehr erleben Kompakt zu leben heißt, bewusst zu leben. Jeder Zentimeter zählt, jede Entscheidung macht den Unterschied. Die Einfachheit verleiht dem Abenteuer seine Stärke. Dein Camper oder Campervan ist zugleich dein Zuhause und dein Fortbewegungsmittel. Genau dadurch erkennst du, wie wenig du wirklich brauchst. Ein gemütlicher Schlafplatz, ein gutes Kochgerät, eine Grundausstattung an Dingen und vor allem: Raum für Spontanität!

Wer Vanlife lebt, merkt schnell: Einfachheit ist keine Einschränkung. Sie ist befreiend.

CADAC Dometic

Kochen unterwegs wird zum Erlebnis Kochen unterwegs ist vielleicht der Moment, in dem Vanlife wirklich zum Leben erwacht. Frische Luft, beeindruckende Umgebungen und die kleinen Rituale rund um eine Mahlzeit sorgen für Ruhe und Verbundenheit. Gutes, gemütliches Essen macht den Moment perfekt. Deshalb entscheiden sich viele Vanlifer für eine kompakte, intelligente Kochlösung, die überall einsetzbar ist.

Der neue Gasgrill von CADAC Dometic Der Van Cook FFD passt perfekt zum Vanlife-Gefühl. Er wurde speziell für das Leben unterwegs entwickelt und ist der ideale Kochbegleiter auf Reisen.

Es handelt sich um einen leichten und kompakten Gasgrill mit thermischer Sicherheitsvorrichtung (Flame Failure Device, FFD). Diese sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem die Gaszufuhr automatisch unterbrochen wird, wenn die Flamme unerwartet erlischt. Der Grill wird mit einer Gaskartusche betrieben und ist schnell und unkompliziert einsatzbereit. Kein Schleppen schwerer Gasflaschen und keine komplizierten Anschlüsse: Gaskartusche einsetzen, dank Magnetanschluss einklicken und schon kannst du loskochen.

Der Van Cook FFD Combo wird mit BBQ-Grillrost, Perkolatorhalter, Pfannenhalter und Deckel geliefert. Der Grillrost lässt sich mithilfe eines abnehmbaren Griffs einfach einsetzen und wieder entfernen. Die GreenGrill-Keramikbeschichtung ermöglicht eine gesündere Zubereitung und ist besonders leicht zu reinigen. Zusätzlich wird ein praktischer Wind- und Spritzschutz mitgeliefert, der deine Kochumgebung hygienisch sauber hält und die Flamme vor Wind schützt.

CADAC Dometic

So bietet dir der Van Cook FFD die perfekte Balance aus Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit, verpackt in einem stilvollen, kompakten Design:

Leichtgewicht

Handliches Format

Einfach in der Anwendung

Ideal für kleine Vans und Camper

Geeignet zum Kochen, Braten und Grillen

Vielseitiges Kochen – egal, wo du bist Ob du bei Sonnenaufgang deinen Kaffee zubereitest oder abends nach einer langen Wanderung eine warme Mahlzeit kochst: Mit dem Van Cook FFD schaffst du überall deinen ganz persönlichen Moment.