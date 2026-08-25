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Lara Neumeier vollendet Alpine Trilogie

Rotpunktbegehung
Zweite Frau vollendet Alpine Trilogie

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Lara Neumeier hat als zweite Frau die Alpine Trilogie vollendet. Mit "Des Kaisers neue Kleider" (8b+) im Wilden Kaiser schloss sie das Prestigeprojekt in nur elf Monaten ab.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2026
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Lara Neumaier - Wilder Kaiser
Foto: Ray Demski

Mit der Rotpunktbegehung von Stefan Glowacz' Des Kaisers neue Kleider (8b+, 250 m, 9 SL) im Wilden Kaiser hat Lara Neumeier die Alpine Trilogie diesen Sommer erfolgreich abgeschlossen. Nach Barbara Zangerl ist sie damit die zweite Frau und elfte Person, der dieses Prestigeprojekt des alpinen Sportkletterns gelingt. Zuvor hatte Neumeier Beat Kammerlanders Silbergeier (8b+, 160 m, 6 SL) im Rätikon sowie Thomas Hubers End of Silence (8b+, 360 m, 11 SL) in den Berchtesgadener Alpen rotpunkt geklettert.

Die letzte Route der Trilogie im Wilden Kaiser erwies sich als besonders wetterabhängig. Schnee, kurze Tage und nasse Passagen zwangen Neumeier im Herbst 2025 zur Verschiebung des Projekts. Am 4. Juni des Folgejahres vollendete sie schließlich die Route. Für die Alpine Trilogie benötigte sie weniger als ein Jahr.

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