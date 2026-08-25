Lara Neumeier vollendet Alpine Trilogie

Mit der Rotpunktbegehung von Stefan Glowacz' Des Kaisers neue Kleider (8b+, 250 m, 9 SL) im Wilden Kaiser hat Lara Neumeier die Alpine Trilogie diesen Sommer erfolgreich abgeschlossen. Nach Barbara Zangerl ist sie damit die zweite Frau und elfte Person, der dieses Prestigeprojekt des alpinen Sportkletterns gelingt. Zuvor hatte Neumeier Beat Kammerlanders Silbergeier (8b+, 160 m, 6 SL) im Rätikon sowie Thomas Hubers End of Silence (8b+, 360 m, 11 SL) in den Berchtesgadener Alpen rotpunkt geklettert.