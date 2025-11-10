Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Zelte

Trekkingzelt-Test: Wie gut ist das Vango F10 Xenon 2 UL Plus?

2-Personen Zelt für Trekking und Bikepacking
Vango F10 Xenon 2 UL Plus im Test

Mit dem F10 Xenon 2 UL Plus liefert das schottische Label Vango einen der besten Leichttunnel auf dem Markt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.11.2025
Als Favorit speichern
VANGO F10 XENON 2 UL PLUS
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Zelt gefallen:

 top Raum-Gewichts-Verhältnis

 riesige Apsis

 effektiver Wind- und Regenschutz

 einfacher Aufbau

Vango F10 Xenon 2 UL Plus hier bestellen

Das Zelt im Test

Die Dreibogenkonstruktion besitzt den für Skandinavientreks so praktischen großen Vorraum im vorderen Teil des Zeltes, in dem man regen- und windgeschützt kochen und seine nassen Regensachen abstreifen kann. Eingänge auf beiden Seiten unterstützen die etwas klein geratenen Lüfter und ermöglichen eine gute Aussicht. Auch der Innenraum (230 x 130/80 cm, Liegelänge: 1,95 m) bietet genügend Platz – und in der Mitte ausreichend Sitzhöhe (94 cm), weil der hinterste Bogen nur minimal niedriger ist als die beiden vorderen. Die nahezu identische Höhe verbessert zudem die Sturmstabilität, weil der Wind weniger Angriffsfläche hat: Selbst bei kräftigen Böen steht das Xenon 2 UL Plus wie ein Fels in der Brandung. Der Aufbau geht flott, farbmarkierte Gestänge und Kanäle erleichtern die Orientierung. Sogar sehr lange, verstellbare Heringsschlaufen gibt es. Das Außenzelt aus 15D-Nylon ist nicht ganz so reißfest, wie beidseitig silikonbeschichtete Gewebe – deren Nähte aber nicht abgeklebt werden können. Deutlich robuster fällt dagegen die Bodenplane aus dickem 70D-Nylon aus – die auch ohne Zeltunterlage lange hält. Praktisch: die mitgelieferten selbstklebenden Flicken.

Vango F10 Xenon UL2 Plus
Vango

Die technischen Details:

  • Einsatzbereich: Bikepacking, Trekking
  • Jahreszeit: Dreijahreszeiten
  • Aufbauzeit: 7 min
  • Konstruktion: Tunnelzelt
  • Materialt: 100 % Polyamid
  • Materialeigenschaften: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
  • Gewicht/Packmaß: 2300 g/6,3 l
  • Wassersäule Außen/Boden: 3.000 mm/ 6.000 mm
  • Gestängelänge: 40 cm
  • Test: 6 Monate
  • Preis: 580 €