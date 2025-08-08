Test: Norrøna Falketind 3-Season Kuppelzelt

Das Norrøna-Zelt im Praxistest

Schon Anfang der 1970er bot Norrona erstklassige Tunnelzelte an, stellte die Zeltproduktion aber 1994 ein. Mit dem Falketind 3-Season Dome Tent gelingt dem norwegischen Label ein fulminanter Wiedereinstieg, handelt es sich doch um einen der Topperformer im Feld. Das Kuppelzelt begeisterte uns im vergangenen Jahr! Dank steil ansteigender Wände verwöhnt der Innenraum aus Recycelgewebe zwei Personen mit großzügigem Raumangebot (220x131cm) und üppiger Liegelänge (200cm), Moskitoflächen an den Eingängen und Schmalseiten sorgen für Durchzug, lassen sich bei Eiseskälte aber ganz verschließen. Das erweitert den Einsatzbereich, selbst im hohen Norden bis in den Spätherbst. Beide Apsiden schlucken jede Menge Gepäck und eignen sich als wettergeschützte Kochnische.