Test: Norrøna Falketind 3-Season Kuppelzelt

Pro und Contra zum Norrøna Falketind-Zelt
Das hat uns überzeugt:
aus Recycelmaterialien hergestellt
sehr komfortabel
sturm- und nässefest
einfaches Handling
Testurteil: Überragend (07/2025)
Das Norrøna-Zelt im Praxistest
Schon Anfang der 1970er bot Norrona erstklassige Tunnelzelte an, stellte die Zeltproduktion aber 1994 ein. Mit dem Falketind 3-Season Dome Tent gelingt dem norwegischen Label ein fulminanter Wiedereinstieg, handelt es sich doch um einen der Topperformer im Feld. Das Kuppelzelt begeisterte uns im vergangenen Jahr! Dank steil ansteigender Wände verwöhnt der Innenraum aus Recycelgewebe zwei Personen mit großzügigem Raumangebot (220x131cm) und üppiger Liegelänge (200cm), Moskitoflächen an den Eingängen und Schmalseiten sorgen für Durchzug, lassen sich bei Eiseskälte aber ganz verschließen. Das erweitert den Einsatzbereich, selbst im hohen Norden bis in den Spätherbst. Beide Apsiden schlucken jede Menge Gepäck und eignen sich als wettergeschützte Kochnische.
Der Aufbau geht flott: Innen- und Außenzelt werden zusammen aufgestellt. Voll abgespannt trotzte das Norrøna Falketind-Zelt in unserem Praxistest auch Sturmböen und starkem Dauerregen, ohne dass sich die Außenhaut aus Recycelpolyester dehnte. Dessen Silikonschicht außen erhöht die Reißfestigkeit und den UV-Schutz, innen lässt es sich durch die PU-Beschichtung abkleben. Das neu entwickelte Nahtband ist langlebiger als die herkömmlichen klaren Tapes. Auch top: die Verarbeitung.
Tipps zum Aufbau im Herstellervideo
Technische Daten
- Personenzahl: 1-2
- Einsatzbereich: Dreijahreszeiten + milde Winter, Trekking, Camping
- Gewicht: 3095 g
- Packmaß: 7,2l (Gestängelänge: 42 cm)
- Preis: 999 €
- Maße Innenzelt: 220 x 130 cm
- Geständelänge: 42 cm
- Nutzfläche IZ/Apsis: 1,9/1,6 m2
- Liegelänge/IZ-Höhe: 200/105 cm
- Sonstiges: Recycelmaterialien, Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 14/14