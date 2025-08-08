Anmelden
Test: Norrøna Falketind 3-Season Kuppelzelt

Top-Performer im Zelt-Test 2025
Norrøna Falketind 3-Season Dome Tent

Update

Die norwegische Outdoor-Marke Norrøna bietet wieder komfortable und wetterfeste Allround-Zelte an. Wir haben das Kuppelzelt Falketind 3-Season für euch getestet ...

08.08.2025
Tested Norrona Falketind Kuppelzelt
Foto: Boris Grielka

Pro und Contra zum Norrøna Falketind-Zelt

Das hat uns überzeugt:

 aus Recycelmaterialien hergestellt

 sehr komfortabel

 sturm- und nässefest

 einfaches Handling

Testurteil: Überragend (07/2025)

Das Norrøna-Zelt im Praxistest

Schon Anfang der 1970er bot Norrona erstklassige Tunnelzelte an, stellte die Zeltproduktion aber 1994 ein. Mit dem Falketind 3-Season Dome Tent gelingt dem norwegischen Label ein fulminanter Wiedereinstieg, handelt es sich doch um einen der Topperformer im Feld. Das Kuppelzelt begeisterte uns im vergangenen Jahr! Dank steil ansteigender Wände verwöhnt der Innenraum aus Recycelgewebe zwei Personen mit großzügigem Raumangebot (220x131cm) und üppiger Liegelänge (200cm), Moskitoflächen an den Eingängen und Schmalseiten sorgen für Durchzug, lassen sich bei Eiseskälte aber ganz verschließen. Das erweitert den Einsatzbereich, selbst im hohen Norden bis in den Spätherbst. Beide Apsiden schlucken jede Menge Gepäck und eignen sich als wettergeschützte Kochnische.

Norroena Falketind 3 Season Dome 2p Trekkingzelt
Norroena

In Anbetracht der robusten Recycelmaterialien, einer hohen Sturmstabilität und des komfortablen Innenraums mit schneedicht verschließbaren Lüftern liegt das Gewicht von rund 3 kg voll im Rahmen. Das Zelt gibt es auch noch in der Farbe Oliv/Braun. Preis: 999 Euro (UVP)

Der Aufbau geht flott: Innen- und Außenzelt werden zusammen aufgestellt. Voll abgespannt trotzte das Norrøna Falketind-Zelt in unserem Praxistest auch Sturmböen und starkem Dauerregen, ohne dass sich die Außenhaut aus Recycelpolyester dehnte. Dessen Silikonschicht außen erhöht die Reißfestigkeit und den UV-Schutz, innen lässt es sich durch die PU-Beschichtung abkleben. Das neu entwickelte Nahtband ist langlebiger als die herkömmlichen klaren Tapes. Auch top: die Verarbeitung.

Tipps zum Aufbau im Herstellervideo

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Icon youtube

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Technische Daten

  • Personenzahl: 1-2
  • Einsatzbereich: Dreijahreszeiten + milde Winter, Trekking, Camping
  • Gewicht: 3095 g
  • Packmaß: 7,2l (Gestängelänge: 42 cm)
  • Preis: 999 €
  • Maße Innenzelt: 220 x 130 cm
  • Geständelänge: 42 cm
  • Nutzfläche IZ/Apsis: 1,9/1,6 m2
  • Liegelänge/IZ-Höhe: 200/105 cm
  • Sonstiges: Recycelmaterialien, Heringe (benötigt für guten Stand/Lieferumfang): 14/14

