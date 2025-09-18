Nemo Dragonfly Osmo Bikepack 1P: Leichtbau für den Lenker

Das Zelt im Test

Mit seiner kurzen Gestängeteilung passt das in einem robusten, riemenbewehrten Packsack gelieferte Heim selbst an schmale Rennlenker – und raubt in Rucksäcken kaum Platz (falls es mal zu Fuß losgeht). Mehr noch als Gewicht und Packmaß überzeugen Aufbau und Platzangebot: Das Innenzelt steht binnen zwei Minuten, bei starkem Wind oder Regen kommt dann noch flugs das – sich bei Nässe nicht dehnende – Außenzelt darüber. Durch die steilen Wände und den hohen Zelthimmel bietet das Nemo mehr Komfort, als die Maße vermuten lassen (223 x 87 cm). An Schlechtwetterabenden freut man sich zudem über die geräumige, zum Kochen geeignete Apsis – in die sich eine mitgelieferte Nylonwanne klippen lässt: ein sauberer, schnecken- und spinnenfreier Lagerplatz für Kleinkram und Wechselklamotten. Auch Detailverliebte werden bei Nemo fündig: kleine Aufstellstangen für die Ventilation, praktische Gestänge-Clips zur Befestigung des aufgerollten Eingangs, Handy-Täschchen, in den Himmel genähtes Diffusor-Lampenfach ... Und der Wetterschutz? Gewitterregen und -böen trotzte das (gut abgespannte) Nemo im Test tapfer. Durch das luftige Moskitonetzinnenzelt ist es aber eher etwas für zahmere Wetterlagen.