Hilleberg Soulo: Unzerstörbares Ganzjahreszelt für Solo-Abenteurer

Hilleberg Soulo
Unzerstörbares Ganzjahreszelt für Solo-Abenteurer

Wer zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter loszieht, braucht ein extrem robustes, schneedichtes und windstabiles Zelt – wie das Soulo von Hilleberg.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.12.2025
Als Favorit speichern
Hilleberg Soulo Zelt
Foto: Hilleberg

Pro und Contra

Das hat uns am Zelt gefallen:

 sturmfest

 robust

 einfacher Aufbau

 Belüftung

 Platzangebot

 Qualität

Das weniger:

 Innenzelthöhe nur 95 cm

Hilleberg Soulo hier bestellen

Das Zelt im Test

Die Kreuzkuppelkonstruktion für eine Person steht notfalls ohne Heringe. Abgespannt brachten die kleine Festung aus hochreißfestem Kerlon 1200 auch heftige Sturmböen in Lappland nicht aus der Ruhe, ebenso klaglos schulterte sie schwere Schneelasten auf alpinen Wintertouren. Der Aufbau gelingt im Nu, selbst bei stürmischen Winden: Gestänge in die vorgesehenen Taschen schieben, das (mit dem Innenzelt gekoppelte) Außenzelt einclippen, Leinen abspannen – fertig! Und das Raumangebot? Reicht für eine Person locker, selbst mit 60 Zentimeter breiter Isomatte! Bis etwa 1,75 Meter Körpergröße kannst du sogar aufrecht sitzen (Innenzelthöhe 95 cm), Rucksack & Co. finden in der regensicher zu öffnenden Apsis ausreichend Platz. Auch die Ventilation über den schneedichten Dachlüfter klappt tadellos, bildete sich doch weder bei Dauerregen noch im Winter übermäßig Kondens. Gewicht und Preis fallen nicht gerade niedrig aus, doch angesichts der extrem stabilen Konstruktion, der superrobusten Materialien, der exzellenten Verarbeitung (in Europa!) und der Langlebigkeit – das Zelt kommt seit vielen Jahren immer wieder mit auf Tour – sind beide absolut gerechtfertigt!

Hilleberg Soulo Zelt
Hilleberg

Die technischen Details:

  • Gewicht: 2300 g
  • Packmaß: 43 x 17 cm
  • Einsatzbereich: Trekking, Hochtouren
  • Konstruktion: Kuppelzelt
  • Anzahl Personen: 1
  • Jahreszeit: 4 Season
  • Hauptmaterial: 100% Polyamid
  • Wassersäule Außen/Boden: 5.000 mm/15.000 mm
  • Extras: inkl. Reparatur-Kit
  • Test: 5 Jahre
  • Preis: 1140 €
