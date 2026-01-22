Wanderhosen-Test: Die besten Outdoorhosen des Jahres

Erfreulich: Viele der zuletzt getesteten Wanderhosen schnitten nach dem rund vierwöchigen Prüfzeitraum mit einem sehr guten Testurteil ab, "fünf sogar mit der Bestnote überragend", so Testchef Frank Wacker. Trotzdem lohnt es sich, die Ergebnisse genau zu studieren, denn in Sachen Einsatzbereich und Ausstattung gibt es große Unterschiede. In puncto Nachhaltigkeit sind viele Hersteller auf einem guten Weg, nutzen zu großen Teilen Recycelmaterial und PFC-freie Imprägnierungen. Vor allem die nordischen Marken wie Fjällräven, Houdini oder Lundhags betreiben da seit Jahren Vorarbeit. Dass darunter die Qualität nicht leiden muss, zeigt eindrucksvoll die Lundhags Makke Pants, die auf ganzer Linie beeindruckt und wiederholt den Testsieg einfährt. Neuling Zajo ist beim Umweltengagement noch nicht auf dem Stand etablierter Marken, sichert sich aber im Preis-Leistungs-Verhältnis den Kauftipp. Ihr seid gespannt, wie die anderen Hosen abgeschnitten haben? Hier im Artikel findet ihr alle Ergebnisse.