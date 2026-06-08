Natuurkampeerterreinen in der Niederlande – überraschend wild

Unerwartete "Wildnis" Der Zug spuckt mich mitten in der Natur aus, am südlichen Ende des Sallandse Heuvelrug ("Sallander Hügelrücken"). Kaum habe ich die Gleise überquert, stehe ich im Wald. Die Region ist eine der schönsten Naturlandschaften des Landes: weitläufige Hügel, Wälder und große Heideflächen. Ein großer Teil steht sogar als Nationalpark unter Schutz. Meine erste Wanderetappe führt mich längs durch den Nationalpark, über viele Waldpfade, den Holterberg samt weiter Sicht und mitten durch die offenen Heideflächen mit ihren sandigen Wegen.

Kathrin Heckmann

Nächte, die bleiben Am Abend erreiche ich das Natuurkampeerterrein Twilhaar – und wären da nicht die dezenten Holzschilder gewesen, wäre ich fast daran vorbeigelaufen. Keine Rezeption, keine strikten Parzellen, dafür viel Platz, noch mehr Ruhe und alles, was man als minimalistische Camperin braucht. Ich suche mir ein Plätzchen aus und baue mein kleines Zelt auf. Später dreht der Betreiber für einen kurzen Plausch seine Runde.

Neben mir sind nur wenige andere Camper vor Ort. Hier baumelt eine Hängematte zwischen den Kiefern, dort knistert ein kleines Lagerfeuer vor einem Campervan. Und im Stillen sind wir uns wohl alle einig: an diesem Abend wäre niemand lieber woanders. Ich löffle mein Abendessen zum Rufen des Kuckucks und schlafe später zum Rufen des Waldkauzes selig ein.

Ein wenig wehmütig packe ich am nächsten Morgen meinen Rucksack. Ich hätte gut noch ein paar Tage hier verbringen können. Aber immerhin: Heute Abend wird ein mindestens genauso schöner Ort auf mich warten.

Kathrin Heckmann

Weite Heide und hohe Hügel Die zweite Etappe führt durch Wälder und über Felder zum Lemelerberg. Noch schöner wird es auf der "Überschreitung" des Archemerbergs, der immerhin 78 Meter misst: weite Heide, struppige Wacholderbüsche und überraschend viel Berggefühl.

Am schlängelnden Flüsschen Regge entlang gelange ich schließlich zum Natuurkampeerterrein Vilsteren. Zwischen hohen, lichtdurchfluteten Kiefern liegen großzügige Stellplätze verstreut, sodass der Campingplatz beinahe mit dem Wald verschmilzt. Zum Abendessen zieht es mich an den kleinen Waldsee ganz in der Nähe. Nudeln essend beobachte ich die Gänsefamilie am gegenüberliegenden Ufer, und langsam sinkt die Sonne hinter den Bäumen hinab.

Kathrin Heckmann

Das Landgut, auf dessen Fläche sich der Platz befindet, ist seit Jahrhunderten in Familienbesitz und prägt bis heute Landschaft und Dorfleben. Beim Abwasch lerne ich meine Nachbarin kennen, die irgendwo hinter der nächsten Baumreihe zeltet. Sie ist mit dem Rad unterwegs und hat ihre Tour so geplant, dass sie von einem Natuurkampeerterrein zum nächsten führt. Sie macht mich auf die abschließbaren Fächer aufmerksam, in denen man sein Handy laden kann. … manchmal sind es vermeintliche Kleinigkeiten wie diese, die einen ohnehin tollen Campingplatz perfekt machen.

Ziel in Sicht Gemütlich in den Schlafsack gewickelt warte ich am nächsten Morgen darauf, dass die ersten Sonnenstrahlen durch die Bäume schimmern. Nach den weiten Naturflächen wird die dritte Etappe heute eine andere Seite der Niederlande zeigen: alte Landgüter, idyllisch gelegene Bauernhöfe, weite Wiesen und Felder wechseln sich mit Waldstücken ab. Dann säumen Hausboote die Ufer der Vecht bis ins Zentrum der Hansestadt Zwolle.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Die Niederlande können sich überraschend wild anfühlen. Und bieten fernab der typischen Ausflugsziele viel Platz für alle, die einfache und ruhige Zeit in der Natur suchen.

Kathrin Heckmann

Etappenübersicht Tag 1: Bahnhof Holten – Natuurkampeerterrein Twilhaar (15,8 km, 110 hm)

Bahnhof Holten – Natuurkampeerterrein Twilhaar (15,8 km, 110 hm) Tag 2: Natuurkampeerterrein Twilhaar – Natuurkampeerterrein Vilsteren (28,5 km, 160 hm)

Natuurkampeerterrein Twilhaar – Natuurkampeerterrein Vilsteren (28,5 km, 160 hm) Tag 3: Natuurkampeerterrein Vilsteren – Zwolle (29,7 km, 50 hm; alternativ nach 12 km per Zug nach Zwolle) Über Natuurkampeerterreinen Die Natuurkampeerterreinen sind ein Netzwerk kleiner, naturnaher Campingplätze in den Niederlanden (sowie Belgien und Frankreich), die bewusst einfach gehalten sind und sich nahtlos in die Umgebung einfügen. Die Plätze liegen übers ganze Land verteilt – liegen mitten in Naturgebieten wie Wäldern, Dünen oder am Wasser, auf idyllisch gelegenen Bauernhöfen oder historischen Landgütern. Statt großer Anlagen mit allerlei Extras geht es hier vor allem um Ruhe, Nachhaltigkeit und echtes Naturerlebnis.

Natuurkampeerterreinen