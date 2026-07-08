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Hilleberg Allak 2: Das unzerstörbare Expeditionszelt im Praxistest

Überragende High-End-Kuppel fürs ganze Jahr
Das Hilleberg Allak 2 Zelt im Test

Update

Das Hilleberg Allak begleitet uns bereits seit vielen Jahren zuverlässig. Die Dreibogenkuppel aus besonders langlebigen Materialien widersteht Starkregen, Bodennässe und Sturmböen bis 125 km/h. Verdienter Testsieger in der Kategorie "Allrounder über 500 Euro".

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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Hilleberg Allak 2
Foto: Boris Gnielka

Das Zelt im Test

Ob in den schottischen Highlands, im skandinavischen Fjäll oder in den Rocky Mountains, ob Sommer oder Winter: Seit zig Jahren begleitet das Hilleberg Allak unsere Tester – und ließ sie nie im Stich. Das aus superlanglebigen Materialien gefertigte Kuppelzelt mit drei Bögen hält Starkregen, Bodennässe und Sturmböen (Limit: 125 km/h) stand, bietet genügend Platz für zwei Personen mit viel Ausrüstung und lässt sich selbst im Sturm gut aufbauen.

Technische Daten

  • Preis: 1540 €/AZ+IZ
  • Gewicht: 3160 g
  • Packmaß/Gestänge: 11,4 l/44 cm
  • Einsatzbereich: Camping, Trekking
  • Konstruktion: Kuppelzelt
  • Materialbehandlung: beidseitige Silikonbeschichtung
  • Wassersäule Außen: 5.000 mm
  • Wassersäule Boden: 15.000 mm
  • Anzahl Personen: 2
  • Jahreszeit: 4 Season
  • Gestänge: 3 x 370 cm DAC Gestänge; 9 mm

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