Hilleberg Allak 2: Das unzerstörbare Expeditionszelt im Praxistest

Das Zelt im Test

Ob in den schottischen Highlands, im skandinavischen Fjäll oder in den Rocky Mountains, ob Sommer oder Winter: Seit zig Jahren begleitet das Hilleberg Allak unsere Tester – und ließ sie nie im Stich. Das aus superlanglebigen Materialien gefertigte Kuppelzelt mit drei Bögen hält Starkregen, Bodennässe und Sturmböen (Limit: 125 km/h) stand, bietet genügend Platz für zwei Personen mit viel Ausrüstung und lässt sich selbst im Sturm gut aufbauen.