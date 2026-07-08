Hilleberg Allak 2: Das unzerstörbare Expeditionszelt im Praxistest

Das Zelt im Test
Ob in den schottischen Highlands, im skandinavischen Fjäll oder in den Rocky Mountains, ob Sommer oder Winter: Seit zig Jahren begleitet das Hilleberg Allak unsere Tester – und ließ sie nie im Stich. Das aus superlanglebigen Materialien gefertigte Kuppelzelt mit drei Bögen hält Starkregen, Bodennässe und Sturmböen (Limit: 125 km/h) stand, bietet genügend Platz für zwei Personen mit viel Ausrüstung und lässt sich selbst im Sturm gut aufbauen.
Technische Daten
- Preis: 1540 €/AZ+IZ
- Gewicht: 3160 g
- Packmaß/Gestänge: 11,4 l/44 cm
- Einsatzbereich: Camping, Trekking
- Konstruktion: Kuppelzelt
- Materialbehandlung: beidseitige Silikonbeschichtung
- Wassersäule Außen: 5.000 mm
- Wassersäule Boden: 15.000 mm
- Anzahl Personen: 2
- Jahreszeit: 4 Season
- Gestänge: 3 x 370 cm DAC Gestänge; 9 mm