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Bike & Hike – Die günstige Regenjacke Vaude Yaras V im Test

Bike & Hike
Günstige Regenjacke Vaude Yaras V im Test

Wir haben die günstige Vaude Yaras V Regenjacke getestet – eine wasserdichte, atmungsaktive Jacke, die Frauen beim Biken & Hiken zuverlässig durch jedes Wetter begleitet. In unserem Partnershop sogar schon ab 138,66 Euro zu haben! (s.u.)

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.07.2026
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Tested on Tour 07/26, VAUDE YARAS V
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns an der Regenjacke gefallen:

 Trage- & Klimakomfort

 top Wetterschutz

 fairer Preis

Das weniger:

 Imprägnierung

 ungünstige Taschenposition

Tested on Tour 07/26, VAUDE YARAS V
Vaude

Die Regenjacke im Test

Ungewöhnlich: Dank ihres leicht melierten, raschelfreien Oberstoffs gibt die Yaras V ein stadttaugliches Erscheinungsbild ab. Dazu passt der angenehm raue, natürliche Griff des mittlerweile in der 5. Generation erhältlichen Vaude-Regenjackenklassikers. Er bringt einen hinten verlängerten Schnitt, lange Ärmel, eine perfekt über dem Helm sitzende Kapuze, sichtbarkeitsfördernde Reflexstreifen sowie eine horizontale Belüftungsfalte auf dem Rücken mit. Sie unterstützt die gut abdampfende 2,5-Lagen-Ceplex-Membran beim Kampf gegen den Hitzestau. Auf vielen kurzen Testfahrten und einer 750 Kilometer langen Radtour an die regnerische Nordsee hat sie nicht nur das Klima fast immer im Lot, sondern auch Regen zuverlässig draußen gehalten. Wir hätten uns nur eine noch wirksamere Imprägnierung sowie zumindest eine höher platzierte Tasche gewünscht – beim Wandern wie beim Biken bringen die tief gesetzten Schubtaschen wenig. Gut: das nachhaltige, PFAS-freie Material!

Die technischen Details:

  • Einsatzbereich: Bikepacking, Gravelbike, Bike to Work
  • Frauenmodell, Gr. 36-46
  • Hauptmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan
  • Materialtyp: Kunstfaser, Hardshell
  • Technologie: 2,5-Lagen-Laminat
  • Materialbehandlung: DWR-imprägniert
  • Gewicht: 490 g (Gr. 38)
  • Materialeigenschaften: winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
  • Test: 8 Monate
  • Preis: 190 € (UVP), online auch günstiger, z.B. hier