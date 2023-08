In diesem Artikel: Wie komme ich in den Westen Irlands?

Direkt am Wild Atlantic Way mit der Küste im Westen und grünen Seenlandschaften im Osten liegt Sligo – das perfekte Tor zu einem unverfälschten und vollblütigen Irland-Erlebnis. Von den spektakulären Stränden mit der Blauen Flagge bis zu faszinierend düsteren Mooren hat Mayo ein erstaunliches Erlebnis nach dem anderen zu bieten. Die Grafschaft vereint alles, was Irland so besonders macht: gemütliche und einladende Städte und Dörfer, historische Stätten voller Geschichten und Erbe und natürlich atemberaubende, weitläufige Landschaften, die wie geschaffen für Postkarten sind. Wer in Irlands wärmsten und trockensten Monaten losziehen möchte, plant seine Reise auf die Monate zwischen Mai und September.

Wie komme ich in den Westen Irlands? Die vorgestellten Touren liegen in den Countys Sligo und Mayo, ganz im Westen. Wer sich nicht ohnehin auf einer Irlandreise befindet, reist mit dem Flugzeug nach Dublin (Tickets hin und zurück ab 80 Euro, etwa 500 kg CO₂; Kompensation bei Atmosfair 11 Euro). Von dort Mietwagen (ab etwa 300 Euro pro Woche).

Wie bewege ich mich vor Ort fort? Vor Ort sind Wanderer auf ein Auto oder Taxi angewiesen, Busse fahren oft nur einmal am Tag. Zum Beispiel mit buseireann.ie

Welches Kartenmaterial brauche ich? Wanderungen in Irland verlaufen oft weglos, beziehungsweise unmarkiert. Umso wichtiger sind die Karten der "OSI Discovery Series" (Maßstab 1:50 000), die es ab 8,50 Euro vor Ort oder Online zu kaufen gibt. Für Wanderungen am Ben Bulben braucht ihr das Blatt Nr. 16, für den Sligo Way 24, 25, für die Cliffs of Croaghaun Nr. 30. Für den Ballycroy Nationalpark die Karte Wild Nephin (1:25 000) bei eastwestmapping.ie oder im Bookshop von Seamus Duffy in Westport (9,99 Euro).

Unsere Tourentipps in Sligo und Mayo auf komoot

1. Auf den Croaghaun Die weglose Wanderung startet am Strand von Keem, ganz im Westen des durch eine Brücke mit dem Festland verbundenen Achill Island. Bei gutem Wetter links auf den Moyteoge Head (20 min), an den Klippen entlang bis zum höchsten Punkt und dann über einen kleinen Bach auf den Gipfel des Croaghaun (664 m). Von dort geradewegs zum Auto zurück (1–1,5 h). Nicht im Nebel gehen!

2. Bangor Trail Der Bangor Trail verläuft auf einer uralten mittelalterlichen Verbindung von Newport in Mayo nach Bangor. Dabei durchqueren Wanderer Wild Nephin beziehungsweise den Ballycroy Nationalpark. Die erste Hälfte des Weges von Newport bis zum Nationalparkeingang in Letterkeen verläuft dabei großteils auf Teer bzw. dem Western Way. Wer die Zweitagestour abkürzen will, lässt das Auto am Parkplatz in Letterkeen und wandert von dort 26 Kilometer nach Bangor (Rückfahrt muss organisiert werden). Wanderer, die die ganze Tour gehen, übernachten im Unterstand Lough Avoher Shelter. Für Proviant und Wasser muss man auf der gesamten Strecke selber sorgen.

3. Sligo Way Der Sligo Way führt als 80 Kilometer lange, markierte Weitwanderroute von der westlichen Countygrenze am Lough Talt zunächst durch die Ox Mountains zum Lough Archree, Irlands jüngstem See. Auf dem weiteren Weg liegen Attraktionen wie das Giant‘s Grave, die Mill Falls bei Collooney sowie die Ballygawley Mountains. Mit der Ruine der Creevelea Abbey endet der Weg in Dromahair, 15 Kilometer östlich von Sligo. Übernachtungsmöglichkeiten bestehen auf dem Weg nur in Form von B & B und sollten vorher gebucht werden. Alternativ geht man den Weg von einer festen Unterkunft aus und fährt mit dem Bus zu den Startpunkten der Etappen.

Christopher Pfromm Malerisch führt der Sligo Way ein Stück am Ufer des Lough Gill entlang.

4. Ben Bulben Light Nur ein Spaziergang, aber mit einer schönen Sicht auf den Lough Glencar: Von der zweiten Kehre des Sträßchens, das von der Straße am Lough abzweigt, zunächst auf einem Trampelpfad, dann durch Moor auf das Plateau und im Bogen zurück.

5. Gleniff Horseshoe Die spektakuläre Wanderung führt an der Westseite des »Gleniff Horseshoe« entlang auf den Benwiskin. Wasserdichte Schuhe, GPS, Karte und Erfahrung im weglosen Gelände sind notwendig. Nicht im Nebel gehen & Betretungsrechte abklären!

Welches Equipment brauche ich? Regenschutz und Sonnencreme gehören ins Gepäck, Gamaschen helfen beim Gehen im Moor. Im Nebel Kompass und Karte sowie geladenes Handy/GPS-Gerät dabeihaben!

Gibt es geführte Touren in Sligo und Mayo? Der Ire Samuell Brett bietet bei shanakee.ie maßgeschneiderte Touren für Gruppen an, führt aber auch Wanderungen für Einzelne durch.

Wo kann ich mich informieren? Allgemeine Hinweise auf ireland.com, eine Auswahl der 40 schönsten Wanderungen auf outdoor-magazin.com/irland

Wo kann ich übernachten? Pier Head Hotel: Ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen am Ben Bulben beziehungsweise am Gleniff Horseshoe ist das Pier Head gleich am Hafen von Mullaghmore. Vom Frühstücksraum sieht man direkt in die Bucht. Übernachtungen mit Frühstück gibt es pro Doppelzimmer ab 130 Euro. Westport Coast Hotel: Mit vier Sternen, aber recht günstigen Preisen wartet das Westport Coast Hotel gleich am Hafen von Westport auf. Den "Economy Small Room" gibt es für zwei Personen schon ab 78 Euro, das reichhaltige Frühstück ist inklusive.

Christopher Pfromm Das Städtchen Westport lockt mit georgianischem Flair und gemütlichen Pubs.





Wo kann ich in Sligo und Mayo einkehren? Langs Bar & Restaurant: Eine rustikale Einkehr nach einer anstrengenden Tour am Ben Bulben oder am Gleniff Horseshoe bietet Langs Bar in Grange an der Küstenstraße zwischen Sligo und Dundoren an. Solides Kneipenessen und eine Auswahl an Craftbieren warten.

Yeats Tavern: Quasi direkt gegenüber von Yeats' Grab in Drumcliff isst man in "Daves Restaurant & Yeats Tavern". Aufgrund der prominenten Lage sollte man einen Tisch buchen und rechtzeitig kommen, die Küche schließt nach 20 Uhr.

The Everest: Authentische nepalesische und indische Küche gibt es im "Everest" in Westport. Die Location ist für ein Restaurant exotisch: eine ehemalige Kirche.

Matt Molloy's: Ein Abend in einem Musik-Pub sollte auf keinem Irlandbesuch fehlen. In den Räumen des Matt Molloy's in Westport gibt es gleich mehrere Bühnen.

Länge 76,19 km Dauer 20:30 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 1005 Meter Höhenmeter absteigend 874 Meter Tiefster Punkt 20 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Bangor Trail

Länge 25,59 km Dauer 7:45 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 564 Meter Höhenmeter absteigend 573 Meter Tiefster Punkt 32 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Sligo Way

Länge 9,65 km Dauer 4:05 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 822 Meter Höhenmeter absteigend 858 Meter Tiefster Punkt 46 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Ben Bulben Light

Länge 2,93 km Dauer 0:54 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 150 Meter Höhenmeter absteigend 14 Meter Tiefster Punkt 35 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Gleniff Horseshoe

Länge 10,38 km Dauer 3:18 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 397 Meter Höhenmeter absteigend 417 Meter Tiefster Punkt 200 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

GPS-Daten KML-Daten

Der komplette Reisebericht zum Download Noch vor ein paar Tagen strahlte der Himmel, als wir uns mit Samuel Brett in Sligo trafen, etwa 150 Kilometer östlich von hier. Der Wanderführer nahm uns auf eine Wanderung an der Flanke des Ben Bulben mit. Dieser Tafelberg erhebt sich im Norden der Stadt. Jäh fällt sein Plateau nach Westen hin ab, die zerklüfteten Steilwände ziehen die Blicke der gesamten Region auf sich. Der irische Nationaldichter William Butler Yeats zeigte sich so beeindruckt, dass er sich am Friedhof von Drumcliff, am Fuße des Berges, beerdigen ließ – die Gegend wird deswegen mitunter auch »Yeats Country« genannt. Wer auf den 526 Meter hohen Berg steigen möchte, muss sich einerseits auf dem weglosen Sumpfgelände des Gipfelplateaus orientieren können, andererseits die Zugänge kennen, die über privates Land führen. Das darf man in Irland, anders als in Deutschland, auch dann nicht gegen den Willen des Eigentümers betreten, wenn es nicht eingezäunt oder speziell ausgeschildert ist. So kann man von Glück sagen, wenn Ortskundige wie Samuel dabei sind...

Den kompletten Artikel inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

Kompletten Artikel kaufen Irland aus Heft 04/2023 Irland - Wandertipps Sie erhalten den kompletten Artikel (10 Seiten) als PDF 1,99 € | Jetzt kaufen