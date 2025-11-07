<h3>Wie komme ich nach Laax?</h3><p>Im Auto: Von Norden auf der A 3 über Zürich oder den Bodensee nach Sargans, von dort auf der A 13 am Rhein entlang bis Tamins. Dann weiter auf der Route 19 bis Laax. <a href="https://www.bahn.de/" target="_blank" rel="nofollow" >Per Bahn</a>: Im ICE nach München, von dort weiter mit Regionalzügen, Umstiege in St. Margarethen und Chur. Oder ab Stuttgart im IC nach Chur mit Umstieg in Zürich. Dann mit dem Bus 81 nach Laax.</p><p></p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wie kann ich mich auf Tour orientieren?</h3><p>Komoot bietet 12 Wandertouren in der Region Flims, Laax, Falera mit Filtern für Schwierigkeit, Dauer ... Papierkarten: Kümmerly+Frey Wanderkarte Nr. 34 Flims–Laax. Swisstopo: hochpräzise Landeskarte der Schweiz Nr. 1194 Flims.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Der komplette Reisebericht zum Download</h3><blockquote><p>Wer glaubt, die Schweiz sei nur ein Land der Gipfel, der hat die Rheinschlucht noch nicht gesehen. Ich stehe auf der Aussichtsplattform Il Spir – Rätoromanisch für Mauersegler – und blicke in eines der großen geologischen Wunder des Kantons Graubünden: Weit unten windet sich der Vorderrhein in seinem natürlichen Flussbett durch die bis zu 400 Meter tiefe Schlucht, als hätte ein Riese mit einem türkisfarbenen Seidenband zwischen den weißen Kalkwänden gespielt. Einheimische nennen die Ruinaulta, so der rätoromanische Name, den "Swiss Grand Canyon".</p></blockquote><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Wo kann ich mich informieren?</h3><p>Allgemeine Information zur Region: <a href="https://www.laax.com/" target="_blank" rel="nofollow" >laax.com</a>. Mit der Laax-App ist man immer bestens und aktuell über die Region informiert.</p><p>Informationen und eine Wanderbroschüre als PDF zum 250 Kilometer langen Wanderwegenetz unter: <a href="https://www.flimslaax.com/" target="_blank" rel="nofollow" >flimslaax.com</a>. Der Rother Wanderführer Surselva beschreibt 50 herrliche Wanderrouten mit GPS-Tracks.</p><h3>Wann ist die beste Reisezeit?</h3><p>In der Region kann von Ende Mai bis Mitte Oktober gewandert werden. Im Frühjahr muss man in höheren Lagen wie dem Segnesboden mit Schnee rechnen, dafür erwacht die Natur, viele Wasserfälle führen viel Wasser, und die Wiesen blühen. Im Sommer sind alle Bergbahnen geöffnet und alle Bergtouren möglich. Im Herbst bis Mitte Oktober färben sich die Wälder bunt. Die Öffnungszeiten der Bergbahnen sind unterschiedlich und sollten vorher aktuell geprüft werden. Im Winter bietet ein neuer Schneeschuhtrail ein geologisches Wintermärchen.</p><h3>Muss ich etwas bei der Tour beachten?</h3><p>Für die Tour auf den Segnespass ist Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich. Der Klettersteig Pinut (A/B) ist für Anfänger und Kinder ab 12 Jahren geeignet. Die Tour zur Segneshütte und der Wasserweg Triu dil Flem sind weniger schwierig und landschaftlich auch sehr schön.</p><h3>Wo kann ich übernachten?</h3><p><a href="https://www.rocksresort.com/?gclsrc=aw.ds&gad_source=5&gad_campaignid=20739410793&gclid=EAIaIQobChMIlZeciazbkAMVRI9QBh2OcC99EAAYASAAEgL92PD_BwE" target="_blank" rel="nofollow" >Rockresort</a>: Ein stylisches Designresort direkt an der Seilbahntalstation, im Winter direkt an der Piste – in diesem Laaxer Hotel trifft Komfort auf alpine Natur. Dreizehn Kubusse verfügen über 122 Ferienwohnungen mit buchbarem Hotelservice im Vier-Sterne-Niveau. Shops, Restaurants, Kinderbetreuung und Sportangebote gehören ebenfalls zum Resort.</p><p><a href="https://hoteldesalpes.ch/" target="_blank" rel="nofollow" >Hotel des Alpes</a>: Das 3-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich am Flimser Ortsrand bietet eine gute Lage für Naturliebhaber.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3><span>Wo kann ich auf Tour einkehren?</span></h3><p><span><a href="https://www.ustrialacauma.ch/" target="_blank" rel="nofollow" >Ustria La Cauma</a></span><span>: </span>Das neue Restaurant am Caumasee verwöhnt den Gaumen mit regionalen Gerichten und mediterraner Küche. Unbedingt die lokale Spezialität Capuns probieren: gefüllte Mangoldblätter.</p><p><a href="https://www.laax.com/restaurant/ella" target="_blank" rel="nofollow" >Ella</a>: Ein hippes, modernes Restaurant mit offener Showküche gegenüber der Talstation in Flims. Hier werden frische regionale Produkte, oft aus Bioanbau, zu wechselnden Kreationen, dazu gibt es verschiedene Burger, Bowls und eine Kinderkarte.</p><h3>Wie komme ich herum?</h3><p>Das gut ausgebaute <a href="https://www.postauto.ch/" target="_blank" rel="nofollow" >Postauto-Netz</a> (Busse) verbindet Laax, Flims, Falera, Ilanz und Chur. Es ist mit Gästekarte oder Bergbahnticket kostenlos nutzbar. Folgende der <a href="https://www.laax.com/" target="_blank" rel="nofollow" >Laaxer Bergbahnen</a> fahren auch in der Sommersaison: FlemXpress Luftseilbahn Laax, Sesselbahn Falera–Curnius</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p>