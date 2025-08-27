Sardinien im Campervan: Roadtrip über die italienische Insel

Zu Buchten und Bergen

Den sichelförmigen Traumstrand der Cala Luna erreicht man zum Glück nur per Boot oder zu Fuß – Letzteres besonders lohnend von der kleinen Bucht Caletta Fuili in rund vier Stunden für Hin- und Rückweg (ca. 10,5 km, 400 Hm). Das Canyonerlebnis hingegen beginnt rund 17 Kilometer südwestlich von Dorgali: Mit ihren bis zu 500 Meter hohen Wänden 10 gehört die Gola di Gorropu zu den tiefsten Schluchten Europas. Vom Pass Genna Silana aus führt ein schöner Weg durch alten Eichenwald an ihren Rand (ca. 10 km, 4,5 Std.), hin kommt ihr auch bei einer Rundtour mit dem Mountainbike (2,5 Std., 20,8 km, 737 Hm). Auf der Weiterfahrt zur Costa Verde im Südwesten beeindruckt besonders die Vulkanlandschaft um den Pilgerberg Monte Arcuentu (784 m): Graubrauner Basalt, rote Flechten und grüne Macchia sorgen hier für starke Kontraste. Schöne Aussichten auf diese Kulisse bietet eine Tour über den Grat, der den Monte Arcuentu mit dem Monte Genna Limpia (589 m) verbindet (5,5 Std., 12,5 km). Zurück an der Küste nutzt man die unverbauten Klippen gleich für die nächste Wanderung: Auf überwiegend einfachen Pfaden geht es durch die Traumkulisse zwischen Porto di Masua und Buggerru (7.15 Std., 16 km, 728 Hm).