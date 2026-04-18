Kurz gesagt: Tirol macht Ernst mit dem Kampf gegen den Ausweichverkehr. Wer bei Stau auf den Hauptrouten auf Schleichwege ausweicht, wird konsequent von der Polizei gestoppt und zurückgeschickt. Allein im Winter 2025/2026 betraf das über 400.000 Fahrzeuge.Das Wichtigste für dich als ReisenderKein Problem für Tirol-Urlauber: Die Sperrungen gelten nur für den reinen Transitverkehr.Dein Ziel liegt in Tirol? Wenn du zu einem Campingplatz oder einem anderen Ziel in Tirol unterwegs bist, darfst du die Nebenstraßen benutzen, um dorthin zu gelangen.Nachweis ist Pflicht: Du musst an den Kontrollstellen nachweisen können, dass dein Ziel in der Region liegt. Eine gültige Buchungsbestätigung für deinen Campingplatz, Hotel, Berghütte o.ä. ist dafür der beste Beweis. Halte sie also am besten ausgedruckt oder auf dem Handy bereit.Eine spontane Anreise ohne Buchung ist riskant, da du im Zweifel zurückgeschickt werden könntest und die Plätze in der Hauptsaison ohnehin oft ausgebucht sind. Auf temporäre Abfahrtverbote setzt Tirol bereits seit 2019 während der Haupturlaubszeiten. In aller Regel nur an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr. In der vergangenen Wintersaison galten sie vom 20.12.2025 bis zum 06.04.2026. Das Land Tirol und seine Kommunen möchten damit verhindern, dass der Transitverkehr bei Stau auf den Hauptrouten in Ortschaften oder auf schmale Nebenstraßen ausweicht. Im Visier: Strecken, die erfahrungsgemäß als Schleichwege genutzt werden. Ob Pkw, Wohnmobil oder Gespann, spielte dabei keine Rolle, eine Erfassung nach Fahrzeugtyp erfolgte nicht.\n\t\t\t,\n\t\tDie Verordnung sieht Geldstrafen ab 90 Euro vor. Rein rechnerisch ergäbe sich bei 411.400 Zurückweisungen ein mögliches Bußgeldvolumen von rund 37 Millionen Euro. In der Praxis fällt die Summe deutlich geringer aus: Oft ordneten die Kontrollposten schlicht die Umkehr an – ohne Strafe, aber mit erheblichem Zeitverlust.Reutte und Kufstein: Die beiden BrennpunkteFast vier von fünf Zurückweisungen entfielen auf nur zwei Bezirke: In Reutte wurden 173.450 Fahrzeuge gestoppt, in Kufstein 157.100. Der Rest verteilt sich auf Schwaz, Innsbruck/Wipptal und Imst – doch auch dort griffen die Kontrollen spürbar.Verteilung der zurückgewiesenen FahrzeugeGroßraum Innsbruck und Wipptal: 25.800Bezirk Imst: 9.750Bezirk Kufstein: 157.100Bezirk Reutte: 173.450Bezirk Schwaz: 45.300Gesamt: 411.400Neu: Navis sollen Fahrverbote künftig kennenParallel setzt Österreich auf Technik statt nur auf Kontrolle: Das neue Intelligente Verkehrssysteme Gesetz (IVS) des Landes Österreich verpflichtet Navigationsanbieter erstmals, temporäre Fahrverbote in ihre Systeme einzupflegen und das niederrangige Straßennetz nicht mehr als Ausweichmöglichkeit bei Staus anzuzeigen. Das Ziel: Routen über gesperrte Nebenstrecken sollen gar nicht erst vorgeschlagen werden. Der Hintergrund ist bekannt – jahrelang folgten Tausende Autofahrer bei Staus brav ihrem Navi und landeten auf Straßen, die für den Durchgangsverkehr nicht geeignet waren oder durch Ortschaften führten.Kartenupdates im fest eingebauten NaviDamit Navigationsgeräte die temporären Fahrverbote erkennen, müssen die aktuellsten Karten installiert sein. Bei manchen fest eingebauten Navis gehen diese Updates über eine direkte Internetverbindung automatisch oder manuell über eine Kopplung an Smartphones. Gerade bei älteren Modellen müssen die neuen Karten am PC aber zuerst aus dem Internet auf einen USB-Stick oder eine Speicherkarte geladen und dann auf dem Navigationsgerät installiert werden.Für die Sommersaison bereitet das Land Tirol bereits neue Verordnungen vor, gestützt auf die Auswertung der vergangenen Monate. Noch offen ist, wie schnell die Navi-Anbieter die gesetzlichen Vorgaben tatsächlich umsetzen. Davon dürfte abhängen, ob sich das Fahrverhalten im Sommerreiseverkehr messbar ändert – oder ob die Kontrollposten erneut Hochkonjunktur haben.Mehr aktuelle Verkehrsinfos und Urlaubstipps findet ihr auch auf unseren Schwesterportalen promobil.de und auto-motor-und-sport.de