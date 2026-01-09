Wie komme ich zum Puez-Geisler Naturpark?Wolkenstein (Selva di Val Gardena) erreicht man von München über den Brenner (A 22), Ausfahrt Klausen und St. Ulrich. Mit der Bahn geht es über Innsbruck bis Waidbruck und weiter mit der Buslinie 350 nach Wolkenstein. Zwischen Wolkenstein und dem Grödner Joch fährt die Linie 471. Der Südtirol Guest Pass, meist per E-Mail von der Unterkunft erhältlich, ermöglicht die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.Wie kann ich mich auf der Tour orientieren?Kompass-Wanderkarte 627 Villnösstal/Val di Funes, Naturpark Puez-Geisler, 1:25 000 – detaillierte Wander- und Fahrradkarte mit Wander-, Rad- und Skitourenrouten, wetterfest, aktuelle Auflage 2025. Rother-Wanderführer "Dolomiten Band 1 – Grödnertal" – 74 Touren im Grödnertal, Villnösstal, Rosengarten und auf der Seiser Alm, mit GPS-Tracks, Karten und Höhenprofilen.\n\t\t\t,\n\t\tWo kann ich mich informieren?Informationen zu Region, Wanderungen und Unterkünften bieten die Websites suedtirol.info und val-gardena.com. Wer sich eingehender mit der Flora, Fauna und der faszinierenden Gesteinsviel falt des Naturparks Puez-Geisler beschäftigen möchte, sollte einen Besuch im Naturparkhaus in St. Magdalena einplanen.Der komplette Reisebericht zum DownloadDie Naturparks der Dolomiten wirken wie eigenständige Systeme: Hochplateaus, umgeben von Gipfeln, die zu den eindrucksvollsten der Welt gehören. Auch der Puez-Geisler-Naturpark vermittelt dieses Gefühl. Sobald man ihn betritt, wird man Teil dieser Szenerie. Und das auf einem verhältnismäßig kleinen Gebiet von 107 Quadratkilometern, nur rund ein Drittel der Stadtfläche Münchens. Der Park wurde 1978 gegründet und ist wie alle anderen Naturparks in den Dolomiten Teil des UNESCO-Welterbes.\n\t\t\t,\n\t\tWann ist die beste Reisezeit?Die Zugänglichkeit des Naturparks hängt im Frühjahr und Herbst von der Schneelage ab. Üblicherweise sind Touren zwischen Juni und September gut möglich, teils auch bis in den Oktober. Öffnungszeiten der Hütten unbedingt prüfen und rechtzeitig reservieren! Falls vorhanden, auch den Hund anmelden.\n\t\t\t,\n\t\tWo kann ich auf Tour übernachten?Das in ökologischer Bauweise aus Massivholz und Glas errichtete Mountain Design Hotel Eden Selva liegt im Zentrum von Wolkenstein. Es bietet Naturholzzimmer mit Bergblick sowie einen Wellnessbereich mit Sauna und Außen-Whirlpool.Regensburger Hütte oberhalb von Wolkenstein mit Sonnenterrasse und herrlichem Dolomitenblick. Privatzimmer und Matratzenlager vorhanden; in den Lagern ist ein Schlafsack erforderlich. Heiße Dusche gegen Gebühr, Hunde nur in Privatzimmern.Gardenacia-Hütte mit sehr guter ladinischer Küche auf 2050 Metern oberhalb von Stern/LaVilla. Doppel- und Dreibettzimmer für insgesamt bis zu 40 Gäste. Reservierung mit Anzahlung erforderlich, Bargeld empfohlen.\n\t\t\t,\n\t\tWo kann ich auf Tour einkehren?Herrliche Einkehrmöglichkeit auf dem Weg von der Regensburger Hütte zur Schlüterhütte. Die Alm ist von Mitte Juni bis Ende September geöffnet und bietet Südtiroler Speisen sowie einige Lagerplätze für Übernachtungen. Unbedingt probieren: Kaiserschmarrn! Tel. laut Google: +39 34 75 04 91 69.Die Schlüterhütte auf 2306 Meter Höhe bietet Südtiroler Küche mit regionalen Produkten wie Wildgulasch oder Speckknödel, eine große Sonnenterrasse sowie Übernachtungsmöglichkeiten in Mehrbettzimmern und Lagern. Geöffnet von Mitte Juni bis Mitte Oktober.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t