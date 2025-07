Rosengarten Dolomiten: Die besten Bergtouren

Ein Zwergenkönig, ein verfluchter Garten – und ein Gebirge, das im Abendlicht zu leuchten beginnt: Der Rosengarten ist nicht nur eines der eindrucksvollsten Massive der Dolomiten, sondern auch eines der sagenumwobensten. Laut Legende soll König Laurin seinen Rosengarten verflucht haben – aus Zorn darüber, dass ihn Menschen entdeckt hatten. "Weder bei Tag noch bei Nacht" solle ihn jemand je wieder sehen. Nur: Das Alpenglühen in der Dämmerung vergaß er – und so tauchen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge das Gestein bis heute in flammendes Rot und Orange. Doch nicht nur zu dieser goldenen Stunde lohnt sich ein Besuch im Rosengarten. Über 500 Kilometer Wanderwege durchziehen das Gebiet zwischen dem Karerpass, dem Fassatal und dem Tierser Tal. Schroffe Felsflanken, aussichtsreiche Grate und stille Täler machen die Region zu einem Eldorado für Wanderer, Klettersteiggeher und Bergsteiger. Wer auf den Spuren der Sage unterwegs ist, begegnet dabei echten Höhepunkten: dem türkisgrünen Antermoiasee, dem markanten Kesselkogel (3.004 m) – und nicht zuletzt einem Wegenetz, das den Namen "Rosengarten" immer wieder zum Leuchten bringt.

Tourentipps Rosengarten

Wanderung zur Haniger Schwaige Vom Parkplatz am Nigerpass zweigt ein Forstweg (Nr. 1) nach Osten in Richtung Baumannschwaige ab. Durch Fichtenwald wandert man zunächst steil bergauf. Kurz vor der Baumannschwaige (1845 m) über den Schwaigerbach, kurz danach an Gabelung links, man verlässt Weg Nr. 1 und wandert auf Nr. 7 nach Norden weiter. Anschließend über Bergwiesen unterhalb der Laurinswand und der Vajolettürme. Nach einem kurzen Waldabschnitt führt der Pfad hinunter zur Haniger Schwaige (1908 m), wo eine Einkehr lohnt. Auf dem gleichen Weg zurück.

(ca. 11 km, 3h, 410 Hm, leicht)

Wanderung auf die Völseggspitze Gegenüber vom Hotel Paradies in Tiers zunächst auf Asphalt (Weg Nr. 4) bergauf. Dann auf einem Forstweg zur Kirche St. Sebastian. Hinter einem Waldstück vorbei an den Wuhnleger-Wiesen, Pfad Nr. 4A zur Tschafonhütte folgen, von dort auf die Völseggspitze (1834 m). Zurück zur Hütte, dann nach links (Nr. 4). An der Nordflanke der Völseggspitze entlang und durch Fichtenwald hinab nach Schönblick (Achtung, nicht den Abzweig links auf Weg Nr. 6 verpassen). Am Völsegger Bild links den Steig Nr. 4 nehmen und zur schon bekannten Forststraße wandern. Bei der Kirche St. Sebastian rechts halten, Weg Nr. 4 zurück zum Startort.

(ca. 12 km, 4,5h, 830 Hm, mittel)

Bergtour zur Grasleitenhütte Von der Tschaminschwaige in Weißlahnbad zunächst rechts vom Tschaminbach auf Weg Nr. 3 loswandern. Durch Nadelwald steil bergauf, nach wenigen Kilometern über eine Brücke die Bachseite wechseln. Hinter der Waldwiese des Ersten Legers tauchen die Türme der Grasleiten- und Valbonagruppe auf. Der Pfad folgt dem Tschaminbach zur Wiese beim Rechten Leger. Nach einer Linksbiegung in Kehren hinab in die Schlucht des Bärenlochs. An Gabelung rechts halten, Schildern zur Grasleitenhütte (2134 m) steil bergauf folgen. Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg.

(ca. 17 km, 5,5 h, 960 hm, mittel-schwer)

Rosengartenabstieg Von der Frommeralm mit Lift zur Kölner Hütte (Rosengartenhütte). Zu Beginn steiler Aufstieg über einige Felsstufen auf Weg 550, dann über Geröll hinauf zum Tschager Joch (2630 m). Fantastische Aussicht zur Marmolada und in die Larsecgruppe. Abstieg an der Rosengarten-Ostwand (Nr. 541) vorbei zur Vajolethütte (2243 m). Weiter hinauf zum Grasleitenpass und zur gleichnamigen Hütte unter dem Kesselkogel, mit 3004 m der höchste Gipfel im Rosengarten. Der Abstieg führt durch den Grasleitenkessel (Nr. 554) inmitten eindrucksvoller Felsszenerie zur Grasleitenhütte (2165 m) hinab ins Tschamintal bis nach St.Zyprian.

(ca. 14 km, 6,5h, 1500 hm im Abstieg, schwer)

4‑Tage-Tour ab Campitello di Fassa Eine eindrucksvolle Mehrtagestour führt von Campitello di Fassa über den Col Rodella zum Lago d’Antermoia, weiter durch das Vajolet‑Tal zu den spektakulären Vajolettürmen und endet nach Übernachtung in der Vajolet-Hütte oder der Rotwandhütte mit dem Abstieg zum Karerpass. Die Route verbindet alpine Kontraste: grüne Hochplateaus, schroffe Kalkwände und einen stillen Bergsee (siehe Fotostrecke):

Die Etappen im Überblick

Tag 1: Campitello – Col Rodella – Rifugio des Alpes (nur Aufstieg, ca. 1000Hm, 3h)

Campitello – Col Rodella – Rifugio des Alpes (nur Aufstieg, ca. 1000Hm, 3h) Tag 2: Rifugio des Alpes – Rifugio Antermoia (ca. 15 km, 800Hm, 5,5h)

Rifugio des Alpes – Rifugio Antermoia (ca. 15 km, 800Hm, 5,5h) Tag 3: Antermoia – Cima Scalieret – Vajolettürme – Vajolethütte (ca. 9 km, 700Hm, 4,5h)

Antermoia – Cima Scalieret – Vajolettürme – Vajolethütte (ca. 9 km, 700Hm, 4,5h) Tag 4: Vajolethütte – Rotwandhütte (über den Cigolade-Pass) – Karerpass (ca. 11 km, 900Hm im Abstieg, 4,5h)

Weitere Tourentipps für Bergfexe und Klettersteigfans Klettersteigrunde Santner & Masaré : Für geübte Bergsteiger – kombiniert die Dolomitenklassiker in luftiger Höhe.

: Für geübte Bergsteiger – kombiniert die Dolomitenklassiker in luftiger Höhe. Wanderführer : "Dolomiten 1" von Franz Hauleitner, Bergverlag Rother, 16,90 Euro.

: "Dolomiten 1" von Franz Hauleitner, Bergverlag Rother, 16,90 Euro. Tabacco Karte Nr. 029, Maßstab 1:25 000, wasserfest, GPS-kompatibel, verwendet u.a. von Bergrettungsdiensten. UVP ca. 14,90 € (z.B. bei DAV-Shop)

Maßstab 1:25 000, wasserfest, GPS-kompatibel, verwendet u.a. von Bergrettungsdiensten. UVP ca. 14,90 € (z.B. bei DAV-Shop) Kompass Karte Nr. 628, Maßstab 1:25 000, reiß- und wetterfest, ideal für Wanderer. Preis etwa 9,99 €, erhältlich im Fachhandel

Maßstab 1:25 000, reiß- und wetterfest, ideal für Wanderer. Preis etwa 9,99 €, erhältlich im Fachhandel in outdoor-Ausgabe 09/2025 gibt's einen Erfahrungsbericht + Zusammenstellung der schönsten Klettersteigrouten im Rosengarten, inklusive Kesselkogel – alternativ als Einzelartikel zum Download hier:

Beste Reisezeit & Hüttenbetrieb Die Hauptsaison liegt zwischen Juli und Mitte September. Viele Hütten schließen Ende September, im Oktober ist mit Einschränkungen zu rechnen. Vorab Hüttenöffnungszeiten checken – insbesondere bei Mehrtagestouren!