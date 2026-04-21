Wie komme ich ins Eggental?Von München übers Inntal und die Brennerautobahn bis nach Bozen Nord (280 km). Von Ulm über Fernpass und Brenner nach Bozen Nord (350 km). Von da aus nach Steinegg (10 km) oder über die Eggentaler Staatsstraße nach Obereggen (19 km), Deutschnofen (22 km) oder Welschnofen (17 km). Von München aus fahren im Zweistundentakt Direktzüge (Fahrtzeit knapp vier Stunden) nach Bozen – mit tagsüber guter Busanbindung in die Eggentaler Teilorte.Wie kann ich mich auf Tour orientieren?Grundsätzlich sind die Forstweg-Touren auf eigene Faust fahrbar – man sollte dabei jedoch ein GPS-Gerät haben und sich auf den gängigen Portalen wie Komoot vorbereiten. Auf den Internetseiten des Eggentals und der Bikehotels Südtirol gibt es viele Tourenvorschläge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zudem helfen die Unterkünfte bei der Auswahl der richtigen Tour.Vor allem Einsteiger finden die beste Route, indem sie einen Guide buchen – der auch hilft, sich mit der Radtechnik vertraut zu machen. Touren können in den Bikeshops, in den Unterkünften und direkt auf eggental.com gebucht werden.\n\t\t\t,\n\t\tWann ist die beste Reisezeit?\n\t\t\t,\n\t\tAm besten lässt sich das Eggental während der Rosadira Bike Days erleben, die 2026 vom 10. bis 14. Juni stattfinden. Sie bilden die E-Mountainbike-DNA der Region ab und verbinden Genusstouren, kulinarische Highlights und Workshops zu den Themen Fahrtechnik oder Bike-Know-how.Die Sommersaison der Bergbahnen in Welschnofen beginnt im Mai, in Obereggen öffnen die Lifte rund einen Monat später. Die Saison dauert erfreulich lang: bis weit in den Oktober hinein, mit bei Sonnenschein noch sehr angenehmen Tagestemperaturen. Im tiefer gelegenen Steinegg sind die Bedingungen für Mountainbike-Fans meist sogar schon ab März perfekt.Der ganze Reisebericht zum DownloadGerade im weitläufigen Eggental, das aus sieben Teilorten besteht, haben E-Mountainbikes ziemlich viel verändert. "Früher kamen fast nur die wirklich fitten Leute zu uns", sagt er. Heute dagegen sind es die Genießer. Wanderer, die auch mal radeln wollen. Familien, die zusammen eine Runde genießen möchten. Gruppen, die sich auf einer geführten Tour die schönsten Plätze zeigen lassen wollen. Sich mal aufs Rad zu setzen geht im Eggental ziemlich leicht. Die sechs Bikeshops im Tal haben immer ausreichend Fahrräder im Top-Zustand – und liefern sie bei Bedarf direkt in die Unterkünfte.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\tWo kann ich auf Tour übernachten?Alle Teilorte des Eggentals bieten zahlreiche Beherbergungsbetriebe, von der authentischen Pension bis zum Luxushotel. Auf die Bedürfnisse von E-Mountainbikern ausgerichtet sind die acht Südtirol Bike Hotels im Eggental. Und kulinarisch kann man im Eggental aus dem Vollen schöpfen. Die vielen Almhütten und Restaurants sind allesamt mit Leidenschaft geführt und verwenden zumeist auch regionale Produkte.Wo kann ich mich noch informieren?In den Tourismusbüros, im Internet auf eggental.com und in den sechs Bike-Shops im Tal gibt es alle Infos für alle, die das E-Mountainbiken für sich entdecken wollen.Noch mehr Tipps in Südtirol \n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t