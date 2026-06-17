Bornholm: Warum Dänemarks Sonneninsel dein nächstes Outdoor-Ziel ist

Bornholm ist ein Ort, an dem Aktivurlaub und Naturerlebnisse ganz selbstverständlich zusammengehören. Auf engem Raum wechseln sich Felsküste, Wälder, Schluchtentäler, Strände und Wege ab – und genau diese Mischung macht die dänische Ostseeinsel zu einer richtig starken Wahl, wenn du draußen unterwegs sein willst. Egal ob Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder Zeit auf dem Wasser: Auf Bornholm findest du Touren für unterschiedliche Ansprüche. Du kannst es ruhig angehen lassen und Aussicht sammeln – oder dir bewusst mehr Tempo, Technik und Herausforderung suchen. Auf der Insel ist beides möglich.

Hier drei der besten Aktivitäten auf der dänischen Insel im Detail:

Wandern Bornholm ist wie geschaffen fürs Wandern. Dich erwartet ein großes Wegenetz durch einige der markantesten Landschaften Dänemarks: entspannte Küstentouren, Abschnitte durch Wald und Schluchten sowie längere Etappen mit Ausblicken, bei denen du automatisch öfter stehen bleibst.

Praktisch, wenn du gern nah an der Natur bleibst: Entlang verschiedener Routen findest du Shelter und Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe – ideal für mehrtägige Touren oder spontane Outdoor-Nächte.

Radfahren Auch auf dem Rad spielt Bornholm seine Stärken aus. Viele ausgeschilderte Routen machen die Insel leicht planbar – oft geht’s durch landschaftlich reizvolle Gebiete abseits des Verkehrs. Hügel, Waldpassagen, Küstenblicke und kurze Distanzen sorgen dafür, dass du viel erlebst, ohne ständig lange Transfers zu haben.

Semko Balcerski

Wenn du das Mountainbiken liebst, findest du zusätzlich abwechslungsreiche Trails im Gelände. Besonders Almindingen ist ein naheliegendes Gebiet, in dem Bikerinnen und Biker verschiedener Niveaus passende Strecken unter die Reifen nehmen können – fordernd, aber mit gutem Flow.

Fels & Wasser Die Insel Bornholm bietet zudem Outdoor-Erlebnisse, die in Dänemark eher selten sind: Denn Fels und Meer liegen hier dicht beieinander. Das macht die Insel spannend für alle, die mehr als nur klassische Küstenwege suchen – zum Beispiel mit Klettern am Fels, Surfen, Kajakfahren und anderen spannenden Touren entlang der Felsküste. Ob Einsteiger oder mit Erfahrung: Die Nähe zu den Elementen – Wind, Wasser, Stein – ist auf Bornholm Teil des Erlebnisses!

Wo kann ich auf Bornholm übernachten? Übernachten auf Bornholm heißt: genau die Unterkunft wählen, die zu deinem Stil passt. Von gemütlichen Pensionen über klassische Badehotels mit Meerblick bis zu Ferienhäusern mit Ruhe und Platz ist alles dabei.

Wenn du noch näher an der Landschaft sein willst, findest du außerdem Campingplätze und Glamping-Angebote – oft in der Nähe von Strand, Wald oder Felsküste. Und das Beste: Zu Wegen, Wasser und Natur ist es auf Bornholm fast nie weit.

Stefan Asp

So kommst du nach Bornholm Die Bornholmslinjen fährt nach Bornholm. Die Verbindung von Sassnitz (auf Rügen) nach Rønne (auf Bornholm) macht die Anreise aus Deutschland in der Saison besonders einfach. Die Überfahrt dauert etwa 3 Stunden und 20 Minuten und ist ein unkomplizierter Weg aus dem Alltag hinein in Urlaub, Natur und neue Erlebnisse.