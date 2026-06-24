Kystlandet in Dänemark: Förde & Inseln aktiv erleben

Entlang der jütländischen Ostküste verbirgt sich eine Landschaft, in der Fjorde, Inseln und sanfte Küstenlinien einen besonderen Rahmen für aktive Erlebnisse schaffen. Hier ist die Natur nie weit entfernt – und das Wasser stets präsent. Hier kannst du durch abwechslungsreiche Landschaften mit Blick auf Fjord und Meer radeln und auf Inseln an Land gehen, wo sich das Tempo verlangsamt und Natur sowie Tierwelt deutlicher in den Vordergrund treten.

Fjorde und Inseln sind nicht nur geografische Elemente, sondern das eigentliche Fundament des Erlebnisses. Ein Ort, an dem du aktiv sein kannst, ohne auf Ruhe zu verzichten, und an dem die Vielfalt der Landschaft jede Tour zu etwas Besonderem macht.

Sarah Green

Erkunde das ostjütländische Inselmeer Auf Endelave kannst du die Wanderroute Kaninoen gehen, die nach den Tausenden von Wildkaninchen benannt ist, die frei auf der Insel leben. Unter anderem durch das freie Umherstreifen der Kaninchen hat Endelave eine besonders reiche und vielfältige Wildnatur entwickelt.

Auf Tunø erlebst du die Stille einer autofreien Insel, auf der du entlang der Küste einmal um die ganze Insel wandern kannst – einen großen Teil des Weges oben auf den hohen Steilküsten der Insel, von denen aus die Aussicht beeindruckend ist.

Outdoor-Erlebnisse am Horsens Fjord Ein besonderes Erlebnis ist eine Rad- oder Wandertour durch das ostjütländische Inselmeer – Fjordmino – bei der du mit der Fahrradfähre zwischen den idyllischen Inseln Alrø und Hjarnø übersetzt. Die Fährverbindung ist das entscheidende Puzzleteil, um eine komplette Rundtour um den Horsens Fjord zu machen, da sie die Süd- mit der Nordseite verbindet. Dein Ticket beinhaltet auch die Überfahrt nach Snaptun auf dem Festland, und da Alrø per Damm angebunden ist, kannst du deine Tour perfekt als Runde abschließen. Beachte unbedingt, dass die Fähre nur saisonal von April bis Oktober 2026 mit begrenzten Abfahrten verkehrt, daher solltest du die genauen Zeiten vorab online prüfen.

Sarah Green



Du kannst auch vom Horsens Fjord bis nach Rosenvold am Vejle Fjord radeln und die vielseitige ostjütländische Küstenlandschaft erleben. Hier wechseln sich Küsten mit rauen Steilhängen ab, bevor der Rückweg über Hügelkämme im Landesinneren führt.

So kommst du nach Kystlandet In Kystlandet (übersetzt: "Küstenland") ist der Name Programm: Die Destination erstreckt sich an der Ostküste Jütlands vom Norsminde Fjord im Norden über den Horsens Fjord bis nach Juelsminde im Süden. Sie verbindet sanfte Küstenlandschaften, Inselerlebnisse, maritime Hafenorte und Naturgebiete und liegt zentral zwischen Aarhus und dem Kleinen Belt – rund 2 bis 3 Autostunden hinter der deutsch-dänischen Grenze.

Mit dem eigenen Auto erreichst du Kystlandet am flexibelsten über die Autobahn A7 und die dänische E45. Alternativ reist du ganz entspannt mit dem Zug, oft mit guten Verbindungen ab Hamburg direkt zum Zielbahnhof Horsens, oder fliegst für eine schnelle Anreise aus dem Süden Deutschlands zum nahegelegenen Flughafen Billund (BLL).