Dänemark: Natur, Küsten und Ruhe in Himmerland

Genau dort, wo Fjordlandschaften und offene Weiten aufeinandertreffen, entfaltet sich Himmerland als Rückzugsort für alle, die sich nach Ruhe, Achtsamkeit und echten Naturerlebnissen sehnen. Hier ist das Tempo langsamer, die Horizonte weiter und die Stille ein Teil des Erlebnisses.

Himmerland ist ein wahres Paradies für Wanderer. Die Region bietet Wanderrouten von hoher Qualität, von denen mehrere bereits vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert sind – und weitere sind auf dem Weg dorthin. Das ist deine Garantie für sorgfältig ausgearbeitete Routen mit schönen Landschaften, guter Beschilderung und Erlebnissen unterwegs.

Mette Johnsen

Wandermöglichkeiten in Himmerland Nimm zum Beispiel die Panorama-Route, auf der du mit großartigen Ausblicken über den Mariager Fjord und die Hügellandschaft belohnt wirst. Es ist ein 10 Kilometer langer Rundweg, auf dem du sowohl oben in den Hügeln als auch entlang des Fjordufers wanderst.

Erlebe auch die Mariager Route, eine zertifizierte Stadtwanderroute von etwa 12 Kilometern. Hier erwartet euch eine stimmungsvolle Strecke, die euch durch kopfsteingepflasterte Gassen und historische Umgebungen in Mariager führt. Hier könnt ihr den Hauch der Geschichte spüren und erleben, wie sich die Idylle als Ruhe in Körper und Seele ausbreitet.

Für Familien und Genießer ist die Røverruten ("Räuberroute") eine naheliegende Wahl – eine sogenannte Premium-Leichtwanderroute von etwa 5 Kilometern. Hier reiht sich ein Naturerlebnis an das nächste, wenn ihr über schöne Waldwege in den Rold Skov geführt werdet. Hier gibt es Raum für Spiel und Pausen in der Natur.

Suchst du nach etwas ganz Besonderem, warten sowohl De Himmerlandske Heder als auch Livø mit einzigartigen Wandererlebnissen auf dich. Hier spürst du die raue Schönheit der Natur ganz unmittelbar – von den heidekrautbewachsenen Hügeln der Heiden bis zu den geschützten Landschaften der Insel, wo die Zeit beinahe stillzustehen scheint.

Fahrradfahren Auf zwei Rädern öffnet sich die Landschaft auf ganz besondere Weise. Die Mariager-Fjordroute, Route 32 mit etwa 60 Kilometern, führt dich auf sicheren Radwegen einmal rund um den Mariager Fjord. Dabei ist das Wasser fast immer in Sichtweite, und an anderen Stellen schmiegt sich der Radweg direkt ans Fjordufer. Hier können Kinder und Erwachsene die Tour ganz entspannt im eigenen Tempo genießen – teilt die Route vielleicht in zwei Etappen ein, mit einem Aufenthalt zum Beispiel in Hobro, Mariager oder Hadsund.

Mette Johnsen

Entlang der Küste des Limfjords erstreckt sich die Ertebølle-Route durch eine der charaktervollsten Landschaften Dänemarks. Die Route folgt Teilen der Limfjordroute und führt dich von Hvalpsund nach Aggersund. Sie ist 49 Kilometer lang und verläuft durch lebendige Küstennatur, offene Weiten und kleine, authentische Orte.

Zur besseren Orientierung, hier der Blick auf die Karte:

In Himmerland geht es nicht darum, möglichst viel zu schaffen – sondern darum, mehr zu erleben. Hier findest du Raum, tief durchzuatmen, den Blick schweifen zu lassen und einfach zu sein ...

Übernachten in Himmerland Ob gemütliches Bed & Breakfast, Ferienhaus am Fjord, Campingplatz oder außergewöhnliche Unterkunft – Himmerland bietet für jeden Urlaubstyp die passende Übernachtungsmöglichkeit. Besonders Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten: Von Shelterplätzen und Glamping über Camping bis hin zu Ferienhäusern in Küstennähe findet ihr zahlreiche Unterkünfte, die den Aufenthalt mitten in der Natur zu einem besonderen Erlebnis machen.

So kommst du hin Himmerland liegt im Norden Jütlands und ist von Deutschland aus gut erreichbar. Mit dem Auto dauert die Fahrt ab Hamburg je nach Zielort etwa fünf bis sechs Stunden. Wer mit der Bahn anreist, fährt über Kolding oder Aarhus nach Aalborg und von dort mit Regionalzug oder Bus weiter.