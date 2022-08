Urlaub in den Allgäuer Alpen 10 Traumtouren rund um Oberstdorf

Steinbock-Tour, 60 Kilometer, 5 Tage von Hütte zu Hütte, mittelschwer

Die Tour führt südlich von Oberstdorf in einem Bogen durch die Allgäuer Alpen und trumpft jeden Tag mit neuen Highlights auf. Bei moderaten Gehzeiten bis fünf Stunden bleibt am Nachmittag noch Zeit für den einen oder anderen Gipfelabstecher, es locken das Kemptner Köpfle (2191 m) mit seinen grünen Grasflanken oder der Muttler (2366 m). Wer nachmittags lieber entspannt, streift trotzdem en passant die schönsten Passagen des Allgäuer Hauptkamms: etwa den Schrofenpass am Ende des Rappenalptals und das Mädelejoch oberhalb der Kemptner Hütte.

