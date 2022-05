Biwak-Equipment 10 nützliche Dinge fürs Biwak

Ein warmer Schlafsack und eine weiche Isomatte dürfen nie fehlen. Doch diese zehn Dinge verwandeln dein Nachtlager in eine Wohlfühloase ...

Der Aufwand für eine Übernachtung im Freien ist nicht besonders groß, der Rucksack für so ein Mikroabenteuer schnell gepackt: Schlafsack und Isomatte gehören hinein, ein paar Kerzen, eine Flasche vom Lieblingswein, ein Gaskocher, die Zutaten für ein feines Abendessen, der Lieblingskaffee, dazu vielleicht noch ein Anti-Mückenmittel. Wir haben euch eine kleine Equipment-Liste erstellt, mit der es beim Biwakieren am See, im Wald oder unter einem Felsvorsprung noch gemütlicher wird ...

1 Hersteller Schmutzfänger Die Exped Multimat dient als Picknickmatte, hält den Schlafplatz sauber (340 g, 2x1 m, 55 Euro) und bewahrt die Isomatte vor Löchern. Bestellbar hier in unserem Partnershop

2 Hersteller Mini-Küche Schneller als das Lagerfeuer: Systemkocher bspw. von Jetboil brennen rauchfrei und leise – und bringen den Isobecher gleich mit. Zum Beispiel der Minimo. Bestellbar in unserem Partnershop

3 Hersteller Mahlzeit Fertiggerichte kann man direkt aus der Tüte löffeln – das spart den Abwasch. Tipp: Trekn-Eat Couscous (7 Euro). Bestellbar in unserem Partnershop

4 Goal Zero Lichtgestalt Die dimmbare Goal Zero Lighthouse 600 (85 Euro) erhellt die nähere Umgebung und dient als Handy-Ladestation. Bestellbar in unserem Partnershop

5 Hersteller Aufschneider Schneidet, schnitzt und gibt ein sicheres Gefühl im Dunkeln: Opinel N.10 (15 Euro) oder Opinel Nr.8 (13 Euro). Bestellbar in unserem Partnershop

6 Getty Images Eine gute Stirnlampe Was knackt denn da? Mit einer Stirnlampe weiß mans sofort – und findet nachts den Weg zurück zum Schlafsack. Die besten Stirnlampen findet ihr hier.

7 Black Diamond Schutzhülle In lauen Nächten ersetzt ein Biwaksack (bspw. Black Diamond Twilight, 130 Euro) den Schlafsack, schützt vor Regen und dank Moskitonetz auch vor Mücken. Bestellbar in unserem Partnershop

8 Hersteller Fernglas Ob Kauz, Rotwild oder Fuchs: Dämmerungsaktive Tiere lassen sich mit einem lichtstarken 10x32-Fernglas gemütlich aus dem Schlafsack heraus bewundern. Ein Tipp: Das Eschenbach Trophy D 10x32 ED. Bestellbar in unserem Partnershop

9 Christoph Jorda Lagerfeuer sind schön - doch bei Waldbrandgefahr sollte man darauf verzichten. Feuerzeug Ohne Feuerzeug bleibt das Lagerfeuer aus und die Küche kalt. Am besten zwei einpacken. Oder einen Feuerstahl – wie der funktioniert, erfahrt ihr hier.

10 Davide Restivo (CC 2.0) Genussmittel Ein guter Rotwein schmeckt draußen noch besser – und nimmt dem Knacken im Gebüsch den Schrecken.

