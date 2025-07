Exped Lyra II Extreme im Test: Leichtkuppel aus langlebigem Silikonnylon

Das hat uns am Zelt gefallen:

Das Zelt im Test

Die Außenhaut aus Silikonnylon glänzt bei diesem Kuppelzelt mit einer sechs bis acht Mal so hohen Weiterreißfestigkeit wie hauchdünne Stoffe. Auch die 40D-Bodenplane hält mehr aus, was sich in unserem Praxistest 2025 auf unterschiedlichen Touren bestätigte. Im unteren Drittel des Meshinnenraums kommt winddichter Stoff zum Einsatz, vier Lüfter ermöglichen eine gute Ventilation. Ein weitere Pluspunkt der für die Exped-Leichtkuppel spricht. Mit fast 600 Euro ist es aber auch nicht gerade ein Schnäppchen!