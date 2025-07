Grüezi Bag Biopod Downwool Summer: Top-Schlafsack im Test

Das hat uns am Schlafsack gefallen:

hervorragende Isolation bis in kalte Nächte (um 0°C)

Schon beim ersten Hineinlegen fällt auf: Das Material fühlt sich angenehm auf der Haut an, weich, aber nicht rutschig oder raschelig. Grüezi Bags DownWool-Füllung kombiniert das Beste aus zwei Welten – Daune und Wolle – und schafft ein Klima, das sich auch bei hoher Luftfeuchtigkeit noch trocken und warm anfühlt.

Trotz seines Namens ist der Biopod Downwool Summer alles andere als ein ultraleichter Sommerschlafsack. Vielmehr bietet er ausreichend Wärme bis in frostige Nächte – in unseren Tests war selbst um den Gefrierpunkt noch ein guter Schlaf möglich. Der komfortable Temperaturbereich ist breit gefächert, ideal für Touren von Frühjahr bis Herbst. An heißen Sommertagen hingegen kann es damit schnell warm werden – trotz des gut durchdachten Fußbelüftungssystems, bei dem man die Füße auf der Außenseite ablegen kann. Dazu kommen recycelte Materialien, ein Oeko-Tex-Standard und ein für die Klasse leichtes Gewicht (um 850 g) bei kompaktem Packmaß.