Die wichtigsten Fakten zum Mount Jade zusammengefasst:

Wo liegt der Jadeberg? Der Yushan liegt im zentralen Teil Taiwans, rund 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Taipeh. Er befindet sich im gleichnamigen Yushan-Nationalpark.

Wie komme ich hin? Für die Anreise aus Deutschland kommen beispielsweise Flüge nach Taipeh infrage. Von dort planst du die Weiterreise nach Tataka, dem Ausgangspunkt der Normalroute. Die Verbindungen zum Wanderstart solltest du auf deine genehmigten Tourentermine und die Hüttenübernachtung abstimmen.

Kann man den Yushan auf eigene Faust besteigen? Eine selbst organisierte Besteigung ist grundsätzlich möglich; eine pauschale Guidepflicht besteht nicht. Dennoch gibt es strenge behördliche Auflagen: Für die Yushan-Routen benötigst du ein Park Entry Permit sowie ein zusätzliches Mountain Entry Permit der Polizei. Für die Übernachtung in der Paiyun Lodge brauchst du außerdem einen bestätigten Schlafplatz.

Für ausländische Gäste gibt es ein spezielles Vorausverfahren für die zweitägige Hauptgipfelroute: Der Antrag ist vier Monate bis 35 Tage vor dem geplanten Eintritt möglich (vier Monate sind dabei der früheste Antragszeitpunkt). Wer hoch will, sollte die aktuellen Zugangsregeln, Wetterprognosen und mögliche Anforderungen bei Schnee und Eis kennen. Trittsicherheit, gute Kondition und eine an die Höhe angepasste Tourenplanung gehören ebenfalls zu den Voraussetzungen.

Wie verläuft die Besteigung?

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Die übliche Zweitagestour beginnt am Tataka Trailhead und führt zunächst zur Paiyun Lodge. Bis zur Hütte sind es 8,5 Kilometer. Sie liegt auf 3.402 Metern. Der Weg führt durch Wald und zunehmend alpine Vegetation.

Nach der Übernachtung steigst du am folgenden Tag zum Hauptgipfel auf und kehrst anschließend nach Tataka zurück. Häufig beginnt der Gipfelaufstieg noch vor Tagesanbruch. Von der Lodge sind es noch ca. 2-3 Stunden bis zum Gipfel. Der letzte Abschnitt ist steiler, felsiger und teilweise ausgesetzt. Eine Tagesbesteigung ist ebenfalls möglich, muss aber entsprechend beantragt werden.

Wer mehr Zeit hat kann auch den 2-5 tägigen Yushan Peaks Trail absolvieren. Der 61 Kilometer lange Trail startet ebenfalls am Tataka Trailhead und führt auf überwiegend alpinem Gelände über 3.000 Meter zu allen elf Gipfeln des Yushanmassiv.

Was ist das Besondere am Jadeberg? Das Yushan-Massiv wird auch als "Rückgrat Taiwans" bezeichnet, und hat insgesamt elf Gipfel. Ihre Anordnung bildet laut Nationalparkverwaltung ein doppeltes Kreuz, mit dem Hauptgipfel im Zentrum. Dieser ist zugleich der höchste Berg Taiwans.

Auf dem 3.858 Meter hohen Nordgipfel befindet sich die Yushan Weather Station. Laut Taiwan Tourismus ist sie das höchstgelegene Gebäude Taiwans.

Empfohlene Anbieter: Taiwanoutdoors bietet eine geführte Tour mit drei Tagen und zwei Übernachtungen an. Der Preis beginnt laut Anbieter bei 17.000 Taiwan-Dollar pro Person, umgerechnet rund 470 Euro.

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Taiwan Tourismus

Taiwan liegt 160 Kilometer vor der Südostküste Chinas im Westpazifik. Die Insel von der Größe der Schweiz vereint zeitgemäßen Komfort mit natürlicher Schönheit, fernostasiatischem Flair. In der hochmodernen Hauptstadt Taipeh prägt der Wolkenkratzer Taipei 101 die Skyline. Zur kulinarischen Vielfalt gehören Streetfood und Gourmetküche. In den Städten treffen traditionelle Kultur und modernes Stadtleben aufeinander. Auf dem Land besticht Taiwan mit üppigen grünen Regenwäldern, Bergen, zerklüfteten Küsten, tiefliegenden Ebenen und zahlreichen Korallen- und Vulkaninseln.

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