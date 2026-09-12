Grandioses Norwegen: Hüttentrek in den wilden Jotunheimen-Bergen

Wie komme ich denn in die Jotunheimen-Berge? Mehrere Airlines bieten Direktflüge nach Oslo (Gardermoen) an, darunter Lufthansa, Norwegian und SAS. Wer mit dem eigenen Auto anreist, setzt von Hirtshals (Dänemark) aus mit der Color Line (colorline.de) nach Larvik über (4 h, mit Rückfahrt für 2 Personen und Pkw ab 310 €). Von Larvik aus weiter nach Lom. Dort parkt man am besten auf dem kostenlosen Langzeitparkplatz "Utgard" (Ottadalsvegen).

Vom Flughafen Gardermoen aus kann man auch den Expressbus VY 146 nach Lom nehmen (Infos: vy.no) und von dort aus den Bus 860 (skyss.no) oder den Bus 200 (innlandstrafikk.no) zum Ausgangspunkt Turtagrø.

Vom Endpunkt, dem Bygdin Høyfjellshotell, geht es mit dem Bus VY 450 zurück nach Lom oder mit dem Bus NW 150 (nor-way.no) zum Busbahnhof Sandvika und von dort mit dem Zug (alle 15 Minuten, vy.no) zurück zum Flughafen. Zwischen dem Bygdin Høyfjellshotell, Torfinnsbu und Eidsbugarden gibt es im Sommer eine Fährverbindung (zweimal täglich).

Die Etappen im Überblick 1. FANNARÅKHYTTA

8 km, 5 h, 1200 Hmk, schwer

Von Turtagrø aus führt ein Feldweg leicht ansteigend durch das Helgedalen. Auf 1100 Metern zweigt ein steiler Bergpfad ab, der schließlich über Felsen und Geröll im Zickzack hinauf zum Fannaråken führt. Die höchstgelegene norwegische Berghütte liegt direkt auf dem Gipfel.

2. SKOGADALSBØEN

11 km, 5 h, 1310 Hmm, mittel

Von der Hütte aus steigt man steil über Felsen und Geröll zum Keisarpasset und zum Karsee Gjertvatnet ab. Von dort aus geht es mit Blick auf die Gletscher des Hurrungane-Massivs weiter bergab über die grasbewachsenen Hänge des Gjertvassdalen ins tief eingeschnittene Vetle Utladalen, wo eine Brücke über die Utla führt. Weiter durch Birkenwald nach Skogadalsbøen.

3. OLAVSBU

18 km, 6 h, 785 Hmk, mittel

Von Skogadalsbøen wandert man durch den Wald zurück nach Norden, geht an der Brücke über die Utla geradeaus weiter und erreicht nach einem ersten steilen Anstieg das Storutladalen, das sich nach Osten erstreckt. Steinmännchen und T-Markierungen weisen den Weg über glattgeschliffene Felsen zum Rauddalsvatnet und von dort weiter zur 3 km entfernten Hütte.

4. FONDSBU

14,5 km, 5 h, 320 Hmk, mittel

Von Olavsbu wandert man links um einen Bergsee herum, danach weiter über steile Felsplatten (Rutschgefahr!) und ein Blockfeld (Sturzgefahr!) zum Store Mjølkedalsvatnet. Zum Abschluss folgt ein steiler Abstieg über 700 Höhenmeter durch das Mjølkedalen zum Bygdinsee.

Erik van de Perre Berge, Gletscher und Seen mit steilen Ufern prägen die Landschaft im Jotunheimen.



5. TORFINNSBU

20,5 km, 8 h, 555 Hmk, mittel

Von Fondsbu geht es zunächst einmal 8 km am Bygdinsee entlang, dann folgt ein steiler Aufstieg zum Bergsee Langedalstjernet. Ein schöner Trampelpfad führt von dort wieder hinunter zum Bygdin. Schließlich geht es am Seeufer entlang weiter nach Torfinnsbu.

6. BYGDIN

14,5 km, 4 h, 100 Hmk, leicht

Die letzte Etappe leitet am Seeufer entlang nach Bygdin. Achtung: Die vielen schlammigen Abschnitte bremsen das Tempo! Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem Boot nach Bygdin zu fahren. Die historische M/B Bitihorn durchquert den See zweimal am Tag.

Erik van de Perre Über das Flüsschen Veo führt eine solide Ganzjahresbrücke.



Beste Zeit Im Jotunheimen wandert man am besten von Anfang Juli bis Anfang September, denn in diesem Zeitraum sind die Hütten geöffnet. In den höheren Lagen wie beispielsweise am Fannaråken kann der Schnee im Frühsommer noch ein Hindernis darstellen, und ab September ist mit den ersten Wintereinbrüchen zu rechnen.

Essen, Einkehr & Übernachtung DNT-Hütten

Entlang der Route gibt es Hütten des norwegischen Wandervereins DNT (dnt.no). Die bewirtschafteten Hütten Fannaråkhytta, Skogadalsbøen und Fondsbu bieten Frühstück, Lunchpakete und Abendessen an. In den Selbstversorgerhütten Olavsbu und Torfinnsbu (Zugang nur mit dem DNT-Schlüssel, wofür eine DNT-Mitgliedschaft erforderlich ist) kann man Proviant kaufen und selbst kochen. Eine DNT-Mitgliedschaft (860 NOK im Jahr 2026, 78 Euro) lohnt sich dank erheblicher Rabatte bereits ab 3 bis 4 Nächten.

Bygdin Høyfjellshotell

Das Traditionshotel am östlichen Ende des Bygdinsees bietet eine Mischung aus einfachen Zimmern mit Gemeinschaftsbad, historischen Zimmern und modernen Doppelzimmern. DZ mit Frühstück ab 131 € (bygdin.com).

Fossheim-Hotel

Das historische Haus im Zentrum von Lom besticht durch seine gemütlichen Zimmer im ländlichen, bäuerlichen Stil, ein exzellentes Restaurant und die Lage in unmittelbarer Nähe zur berühmten Stabkirche von Lom. DZ mit Frühstück ab 147 € (fossheimhotel.no)

BrimiBue

In modernem Ambiente mit viel Glas und Holz serviert das BrimiBue in Lom köstliche skandinavische saisonale Gerichte. Das Restaurant wird von Tina Brimi geführt, der Tochter des renommierten norwegischen Küchenchefs Arne Brimi, der in der Region aufgewachsen ist (brimibuehotel.no).

Bakeriet i Lom

In dieser Bäckerei gibt es köstliche Spezialitäten aus dem traditionellen Holzofen. Die fluffigen Zimt- und Kardamomschnecken sorgen im Sommer für lange Warteschlangen (bakerietilom.no).

Der komplette Reisebericht zum Download

Weitere Infos Nützliche Infos über die Region gibt es unter visitjotunheimen.no. Die Karte "Jotunheimen" (Maßstab 1:50.000) vom Calazo Förlag deckt die gesamte Wanderroute ab. Eine Beschreibung der Tour findet sich im Wanderführer "Norwegen: Jotunheimen" von Erik Van de Perre (Conrad Stein Verlag, 16€), der im Frühjahr 2027 erscheint.