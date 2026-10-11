Simond Winter-Ausrüstung: Decathlons neue Alpin-Highlights

Die Bergsportmarke von Decathlon ist seit 1860 tief verwurzelt mit Chamonix, dem Epizentrum des Alpinismus am Fuße des Mont Blanc! Hier entwickelt das Unternehmen funktionelle Begleiter für alle, die auch in der kalten Jahreszeit draußen Großes vorhaben. Zusammen mit Bergführerinnen, Profi-Athleten und dem hauseigenen "Avant-Garde-Team" entstehen Produkte, die den harten Praxistest am Berg bestanden haben.

Die Simond-Highlights 2026 für alpine Touren im Detail Vom präzisen Eispickel, der bereits steile Erstbesteigungen im Himalaya gemeistert hat, über hochfunktionelle Kunstfaser- und Daunenschichten bis hin zur abriebfesten Bergsteigerhose vereint die neue Linie durchdachtes Design mit echtem Know-how. Das Hauptziel der Entwickler: unnötigen Ballast kompromisslos streichen, wertvolle Kraftreserven im steilen Gelände schonen und dir maximale Bewegungsfreiheit schenken. So bleibt der Kopf frei für das Wesentliche – die raue Schönheit des Winters und die Konzentration auf den nächsten Schritt:

Woma Eispickel: Vielseitig, leicht und bewährt

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Eines der absoluten Highlights für den kommenden Winter ist der neue Woma Eispickel. Er ist wahlweise als Schaufel-Version für klassische Hoch- und Skitouren oder als Hammer-Version für technische, anspruchsvolle Eis- und Mixed-Unternehmungen erhältlich. Was den Woma wirklich auszeichnet, ist seine extreme Praxistauglichkeit: Der Eispickel hat seine Feuertaufe bereits in echtem Big-Wall- und Hochtourengelände absolviert – unter anderem bei der spektakulären Erstbesteigung des Jannu East durch Benjamin Védrines und Nicolas Jean im Herbst 2025.

Gewicht: schlanke ca. 280 Gramm (Schaufel-Ausführung)

schlanke ca. 280 Gramm (Schaufel-Ausführung) Features: ergonomische Griffzone, leicht gebogener Schaft, abnehmbare Fingerauflage

ergonomische Griffzone, leicht gebogener Schaft, abnehmbare Fingerauflage Preis: 110 Euro

110 Euro bestellbar hier Wilder Light Kunstfaserjacke: Wärmereserve für dynamische Touren

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Wenn du im Aufstieg ins Schwitzen gerätst, aber am Gipfelgrat der windige Chill wartet, ist die Wilder Light deine erste Wahl. Mit gerade einmal 380 Gramm Gewicht und einer 80 g/m² PrimaLoft-Isolierung im Rumpfbereich bietet sie optimalen Wärmekomfort bis ca. -7°C und transportiert gleichzeitig Feuchtigkeit zuverlässig ab. Das robuste Polyamid-Obermaterial ist PFC-frei und für den Einsatz in alpinem Gelände ausgelegt. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Packmaß: Die Jacke lässt sich vollständig im integrierten Packsack verstauen und soll dadurch platzsparend im Rucksack verschwinden.

Highlights: PFC-freies, robustes Polyamid-Obermaterial, helmkompatible Kapuze, Zwei-Wege-Reißverschluss (klettergurtkompatibel) und ein minimales Packmaß im integrierten Packsack.

PFC-freies, robustes Polyamid-Obermaterial, helmkompatible Kapuze, Zwei-Wege-Reißverschluss (klettergurtkompatibel) und ein minimales Packmaß im integrierten Packsack. Preis: 90 Euro Makalu Daunenjacke: Kälteschutz für eisige Verhältnisse

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Wenn die Temperaturen tief in den Keller stürzen, schlägt die Stunde der überarbeiteten Makalu Daunenjacke. Sie kombiniert PFC-freies Polyamid mit einer hochwertigen Entendaunenfüllung (700 cuin bei Herren, 800 cuin bei Damen) und verspricht damit ein sehr gutes Verhältnis von Wärmeleistung zu Gewicht. Gleichzeitig bleibt sie mit 566 beziehungsweise 610 Gramm vergleichsweise leicht für ihren Einsatzbereich.

Einsatzbereich: Ausgelegt für eisige Bedingungen bis ca. -25 °C.

Ausgelegt für eisige Bedingungen bis ca. -25 °C. Gewicht: 566 Gramm (Damen) bzw. 610 Gramm (Herren)

566 Gramm (Damen) bzw. 610 Gramm (Herren) Extras: groß geschnittene Daunenkapuze, sechs Taschen (inklusive zwei Brusttaschen) und robuste Verstärkungen an den Unterarmen gegen den Kontakt mit Fels und Eis.

groß geschnittene Daunenkapuze, sechs Taschen (inklusive zwei Brusttaschen) und robuste Verstärkungen an den Unterarmen gegen den Kontakt mit Fels und Eis. Preis: 200 Euro

200 Euro Herrenmodell im Partnershop bestellen

Damenmodell hier Bergsteigerhose Alpinism: Volle Bewegungsfreiheit im Schnee

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Robust, praktisch, günstig: Die Bergsteigerhose Alpinism (für Damen und Herren) setzt auf ein abriebfestes, 275 g/m² starkes 4-Wege-Stretchmaterial, anpassbare Hosenträger, seitliche Belüftungsöffnungen, integrierte Gamaschen und robuste Verstärkungen an den Beininnenseiten zum Schutz vor Steigeisen.

Zusätzlich für mehr Sicherheit & Komfort: Zwei klettergurtfreundliche Eingriffstaschen, eine Oberschenkeltasche sowie ein integrierter RECCO-Reflektor.

Zwei klettergurtfreundliche Eingriffstaschen, eine Oberschenkeltasche sowie ein integrierter RECCO-Reflektor. Preis: 85 Euro Kletterhelm ultralight Sprint Evo: Schutz für anspruchsvolle Projekte

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Mit lediglich 190 Gramm in Größe M beziehungsweise 205 Gramm in Größe L wurde der Sprint Helm konsequent auf minimales Gewicht ausgelegt, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Konstruktion & Sicherheit: Die Hybridkonstruktion des Helms kombiniert schlagresistenten EPP-Schaum mit energieabsorbierendem EPS-Schaum und einer robusten Polycarbonat-Außenschale.

Die Hybridkonstruktion des Helms kombiniert schlagresistenten EPP-Schaum mit energieabsorbierendem EPS-Schaum und einer robusten Polycarbonat-Außenschale. Komfort & Handling: Ein minimalistisches Verstellsystem soll eine präzise Anpassung an den Kopf ermöglichen, während die herausnehmbaren Innenpolster den Tragekomfort auch auf langen, anstrengenden Touren erhöhen.

Ein minimalistisches Verstellsystem soll eine präzise Anpassung an den Kopf ermöglichen, während die herausnehmbaren Innenpolster den Tragekomfort auch auf langen, anstrengenden Touren erhöhen. Preis: 80 Euro

80 Euro hier im Partnershop bestellen

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