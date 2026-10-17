Chile: Ein Land der Superlative

Durchschnittlich fällt in der Atacama nur 0,5 mm Niederschlag im Jahr. Das macht die Wüste zum trockensten Ort der Welt außerhalb der Polargebiete. Dennoch ist sie keinesfalls tot. In der Nähe der Salzseen leben Tiere wie Lamas, Alpakas, Wüstenfüchse, Langschwanzschlangen und Flamingos, die sich an die extremen Bedingungen angepasst haben. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten zählen der Salar de Atacama, der Salar de Tara und der Salar de Maricunga am Fuß des höchsten Vulkans der Welt.

Alle paar Jahre blüht die Wüste nach spärlichem Regen in bunten Farben auf. Sie lassen sich am besten in den Morgen- und Abendstunden beobachten. Spektakuläre Sonnenuntergänge verspricht das Valle de la Luna nach einer Wanderung durch die Dünenlandschaft voller bizarrer Felsstatuen. In der Nacht erstrahlt dann der wohl klarste Sternenhimmel der Welt über den Vulkanen und die Temperaturen fallen auf bis zu -15 Grad Celsius.

Hinweis: Um das Valle de la Luna zu besichtigen, empfiehlt es sich, das Eintrittsticket im Voraus online unter valledelaluna.com zu kaufen. Für Erwachsene kostet ein Tagesticket, Stand 2026, 14 US-Dollar.