Der goldene Herbst ruft: Diese Wanderausrüstung muss mit

Ein plötzlicher Regenschauer oder dichter Nebel gehören im Herbst in Deutschland und den Nachbarländern einfach dazu. Eine atmungsaktive und absolut winddichte Regenjacke ist deshalb Pflicht. Die Norrona Trollveggen Gore Tex Light Jacke bot in unserem Test kompromisslosen Schutz vor den Elementen, ohne dass man im eigenen Saft schmort. Unsere Lieblings-Regenjacke 2026 in der Damenversion bekommst du hier (teilweise stark reduziert).

Und weil nasse Gräser oder feuchter Untergrund dir schnell den Spaß verderben, gehört auch eine Regenhose ins Gepäck. Die Patagonia Torrentshell 3L Pants lässt sich dank seitlicher Reißverschlüsse blitzschnell überziehen, wenn der Himmel seine Schleusen öffnet. Preis: 150 Euro. Damenhose hier

Wer keine 700 Euro für die Norrona Regenjacke oben ausgeben möchte, ist mit der Patagonia Torrentshell Jacke für nur knapp 200 Euro ebenfalls gut bedient. Nur die Verarbeitung ist nicht ganz so sauber wie bei den teureren Konkurrenten, und die Taschen werden vom Rucksackhüftgurt verdeckt.