Der goldene Herbst ruft: Diese Wanderausrüstung muss mit

Denn so schön die bunten Blätter und die Fernsicht sind: Das Wetter hat im Herbst seine Tücken. Morgens fröstelt es im Tal, in der Mittagssonne kommst du beim Anstieg ins Schwitzen, und das Tageslicht schrumpft spürbar.
Damit du für jede Wetterlage gewappnet bist, haben wir dir die perfekten Herbst-Essentials zusammengestellt. Diese Ausrüstung und bewährten Testsieger aus unserem Redaktionsteam dürfen bei keiner Tour in heimischen Gefilden fehlen:
Auf diese Herbst-Essentials wollen wir nicht mehr verzichten
Hardshell + Regenhose: Verlässlicher Wetterschutz
Ein plötzlicher Regenschauer oder dichter Nebel gehören im Herbst in Deutschland und den Nachbarländern einfach dazu. Eine atmungsaktive und absolut winddichte Regenjacke ist deshalb Pflicht. Die Norrona Trollveggen Gore Tex Light Jacke bot in unserem Test kompromisslosen Schutz vor den Elementen, ohne dass man im eigenen Saft schmort. Unsere Lieblings-Regenjacke 2026 in der Damenversion bekommst du hier (teilweise stark reduziert).
Und weil nasse Gräser oder feuchter Untergrund dir schnell den Spaß verderben, gehört auch eine Regenhose ins Gepäck. Die Patagonia Torrentshell 3L Pants lässt sich dank seitlicher Reißverschlüsse blitzschnell überziehen, wenn der Himmel seine Schleusen öffnet. Preis: 150 Euro. Damenhose hier
Wer keine 700 Euro für die Norrona Regenjacke oben ausgeben möchte, ist mit der Patagonia Torrentshell Jacke für nur knapp 200 Euro ebenfalls gut bedient. Nur die Verarbeitung ist nicht ganz so sauber wie bei den teureren Konkurrenten, und die Taschen werden vom Rucksackhüftgurt verdeckt.
Midlayer + Weste: Schicht für Schicht durch den Herbst
Vergiss das schlichte Funktionsshirt, wenn die Temperaturen sinken: Jetzt ist das bewährte Zwiebelprinzip gefragt. Als wärmender Midlayer für kühlere Tage hat sich der Houdini Lykan Half Zip Pullover bewährt, der mit Top-Feuchtigkeitsmanagement und angenehmen Tragekomfort glänzt (Editors Choice 2026, Preis: 240€) - Damenmodell hier
Wenn der Wind pfeift, ziehst du einfach schnell eine leichte Isolationsschicht darüber. Die Vaude Sesvenna Weste ist hier eine sehr gute Wahl: Sie wärmt den Rumpf zuverlässig, lässt deinen Armen volle Bewegungsfreiheit und lässt sich komprimiert im Rucksack verstauen, sobald es wärmer wird. Dazu ist sie wasserabweisend imprägniert (unter Verzicht auf PFC/PFAS), atmungsaktiv und leicht (nur ca. 290 Gramm). Die Damenweste gibt es schon ab 57,17 Euro, hier in unserem Partnershop.
Wem die Weste nicht reicht, greift zu Version mit Ärmeln: Die Vaude Sesvenna gibt es auch als Jacke ab ca. 120 Euro. Und wer Daune bevorzugt, findet in der Black Diamond Deploy Down Hoodie die leichteste Daunenjacke mit Kapuze, die wir bis dato getestet haben. Sie wiegt nur 160 Gramm und wärmt Heißsporne bis minus vier Grad, Frostbeulen bis vier. Preis: 450 Euro. (Damenversion günstiger hier)
Mütze + Handschuhe: Kopf und Hände warm halten
Über den Kopf und die Hände verliert der Körper bei Kälte ebenfalls rasant an Wärme. Selbst wenn es im Tal noch mild ist: Auf den Höhen zieht es im Herbst oft empfindlich. Der Buff Merino Lightweight Beanie (ca. 16 Euro) schützt deinen Kopf, kratzt nicht und transportiert Feuchtigkeit optimal ab. Ergänzend dazu gehören der Ortovox Fleece Light Glove (siehe Bild) in deinen Rucksack – leichte, feine Handschuhe, die deine Finger bei einer kurzen Rast oder im schattigen Wald vor eisigem Wind schützen. Preis in unserem Partnershop: ab 32,97 Euro.
Wasserdichte Leichtwanderschuhe: Trittsicherheit auf nassen Wegen
Im Herbst lauern auf den Wegen oft nasses Laub, Matsch und rutschige Wurzeln. Normale Halb- oder Sportschuhe stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Der La Sportiva Prodigio Hike GTX sorgt dank seiner griffigen Sohle und der wasserdichten Gore-Tex-Membran dafür, dass deine Füße trocken bleiben und du auch auf schmierigem Untergrund immer sicher auftrittst. Der Schuh ist gerade bis zu 40% reduziert! (über den Link oben).
Das Schlauchtuch: Ein echter Allrounder im Herbst
Ein Merinowolle-Schlauchtuch wie zum Beispiel dieses hier von PAC wärmt als Halsschutz gegen den morgendlichen Zugwind, als Stirnband oder unter der Mütze, reguliert die Temperatur perfekt und nimmt kaum Platz weg. Preis: ab 20 Euro (je nach Shop), Gewicht: 70 Gramm.
Smarte Helfer und Gadgets für deine herbstliche Tour
Neben der Textil- und Schuh-Ausrüstung helfen dir ein paar clevere Begleiter dabei, die kurzen Tage optimal und sicher zu nutzen:
- Warmer Tee: Vergiss die eiskalte Trinkblase vom Sommer! Im Herbst gibt es nach einem anstrengenden Aufstieg nichts Besseres als einen heißen Tee oder ein Süppchen. In der Thermos Ultralight Bottle (ca. 21 Euro) bleibt dein Getränk verlässlich stundenlang heiß. Das wärmt von innen, entspannt die Muskeln und sorgt für den perfekten Moment auf dem Gipfel. Passend dazu das leichte Sitzkissen Flex Sit Pad von Exped (15 Euro, 50 g)
- Leistungsstarke Stirnlampe: Die Dämmerung bricht im Herbst gefühlt im Eiltempo herein. Die zuverlässige Nitecore HA15 UHE gehört ab September immer in den Rucksack, um dir im Ernstfall sicher den Weg zu leuchten. Sie ist schon ab ca. 42 Euro zu haben.
- Erste-Hilfe-Set: Durch feuchte Socken und die Nässe ist die Haut im Herbst empfindlicher, und ein falscher Schritt ist auf rutschigem Untergrund schnell getan. Das gut sortierte Deuter First Aid Kit Pro gehört für den Ernstfall einfach in jeden Rucksack – viel Verbandsmaterial, Zeckenkarte, Kleiderschere, Pinzette und Anleitung zur Erstversorgung von Verunglückten ist inklusive.Blasenpflaster und Rettungsdecke sind sowieso immer empfehlenswert.
- Powerbank: Kälte ist der absolute Feind von Smartphone-Akkus. Wenn dein Handy als Navi dient, sorgt die kompakte INIU 10000mAh Power Bank für den nötigen und schnellen Stromnachschub. Sie kostet nur 18 Euro und wiegt lediglich 195 Gramm.
- Flugwunder für Herbstfarben: Wenn du deine Touren aus einer neuen Perspektive festhalten möchtest, ist die Hoverair X1 Pro Max ein echter Geheimtipp. Sie startet vollautomatisch aus deiner Hand, folgt dir sicher auf Schritt und Tritt und liefert dir kinoreife Aufnahmen von den herbstlich gefärbten Wäldern. Preis: ab 699 Euro, Gewicht: nur 192 Gramm. Aber denk dran, dich vor dem ersten Flug zu registrieren. Gemäß der EU-Drohnenverordnung musst du dich als Betreiber einer solchen Kamera-Drohne als UAS-Betreiber beim Luftfahrt-Bundesamt anmelden.
- Kompaktes Fernglas: Wenn du die herbstliche Tierwelt oder ferne Gipfel beobachten möchtest, ist das Silva Expert 8x32 (495 g) ein echter Tipp. Seine lichtstarke BAK-4-Optik mindert Farbfehler und liefert selbst in der Dämmerung knackscharfe Bilder. Es ist robust, wasserdicht nach IPX7 und dank Stickstofffüllung beschlagfrei. Hier gerade sogar rund 60 Euro günstiger
Mit dieser Ausrüstung bist du bestens gewappnet für die goldene Jahreszeit. Was darf bei deinen Herbsttouren auf keinen Fall im Rucksack fehlen?