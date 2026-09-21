Tenzing Norgay: Everest Erstbesteigung - Trailer zum Film hier

Ermutigt von seiner Frau Dawa, findet Tenzing in Expeditionssekretärin Jill Henderson eine Verbündete für seinen Lebenstraum Mount Everest. Gemeinsam überzeugen sie Colonel John Hunt davon, dass Tenzing zum britischen Bergsteigerteam gehört – und ihm nicht bloß zu dienen hat.
In den Hauptrollen zu sehen sind Genden Phuntsok (Tenzing Norgay), Tom Hiddleston (Sir Edmund Hillary), Willem Dafoe (John Hunt), Caitríona Balfe (Jill Henderson), Thinley Lhamo (Pawa Norgay) und Tenzin Dalha (Dawa Norgay). Produziert wurde der Film von Jennifer Peedom, Luke Davies und Desray Armstrong gemeinsam mit Liz Watts, Iain Canning und Emile Sherman über deren Produktionsfirma See Saw Films.
Zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen
Wo westliche Bergsteiger im "Everest" einen Gegner sehen, den es zu bezwingen gilt, verehrt Tenzing "Chomolungma" als heilige Muttergöttin. Was folgt, ist ein Aufstieg, der ebenso von den Spannungen zwischen Herkunft, Klasse und konkurrierenden Ambitionen geprägt ist wie von den Gefahren des Berges selbst. Doch hoch über der Welt verlieren das Empire, Rang und Ehrgeiz ihre Bedeutung. Was bleibt, sind zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen – und für Tenzing die Erfüllung eines lebenslangen Traums, der immer auch eine spirituelle Berufung war. Unter der Regie der preisgekrönten Filmemacherin Jennifer Peedom erzählt "Tenzing" von wahrer Größe, die sich nicht kleinmachen lässt – und von der Liebe, die sie möglich macht.
Daten und Fakten zu Tenzing NorgayGeburt: 1914 in Nepal (genaues Datum umstritten)
Tod: 9. Mai 1986 in Darjiling
Herkunft: Sherpa-Volk
Beruf: Bergsteiger und Hochträger
Historischer Meilenstein:
Am 29. Mai 1953 erreichte Tenzing Norgay gemeinsam mit dem Neuseeländer Edmund Hillary als einer der ersten Menschen den Gipfel des Mount Everest (8.849 m).