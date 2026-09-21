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Tenzing Norgay: Everest Erstbesteigung - Trailer zum Film hier

Neuer Everest-Film auf Apple TV
Tenzing: Der wahre Held am Everest?

Der Streamingdienst Apple TV bringt mit "Tenzing" ein historisches Drama heraus, das die weltbekannte Erstbesteigung des Mount Everest im Jahr 1953 bewusst aus der Perspektive des nepalesisch-tibetischen Sherpas Tenzing Norgay erzählt. Den Trailer zum neuen Film gibt es hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.09.2026
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Apple TV Trailer - Tenzing
Foto: Apple TV

Ermutigt von seiner Frau Dawa, findet Tenzing in Expeditionssekretärin Jill Henderson eine Verbündete für seinen Lebenstraum Mount Everest. Gemeinsam überzeugen sie Colonel John Hunt davon, dass Tenzing zum britischen Bergsteigerteam gehört – und ihm nicht bloß zu dienen hat.

In den Hauptrollen zu sehen sind Genden Phuntsok (Tenzing Norgay), Tom Hiddleston (Sir Edmund Hillary), Willem Dafoe (John Hunt), Caitríona Balfe (Jill Henderson), Thinley Lhamo (Pawa Norgay) und Tenzin Dalha (Dawa Norgay). Produziert wurde der Film von Jennifer Peedom, Luke Davies und Desray Armstrong gemeinsam mit Liz Watts, Iain Canning und Emile Sherman über deren Produktionsfirma See Saw Films.

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Zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen

Wo westliche Bergsteiger im "Everest" einen Gegner sehen, den es zu bezwingen gilt, verehrt Tenzing "Chomolungma" als heilige Muttergöttin. Was folgt, ist ein Aufstieg, der ebenso von den Spannungen zwischen Herkunft, Klasse und konkurrierenden Ambitionen geprägt ist wie von den Gefahren des Berges selbst. Doch hoch über der Welt verlieren das Empire, Rang und Ehrgeiz ihre Bedeutung. Was bleibt, sind zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen – und für Tenzing die Erfüllung eines lebenslangen Traums, der immer auch eine spirituelle Berufung war. Unter der Regie der preisgekrönten Filmemacherin Jennifer Peedom erzählt "Tenzing" von wahrer Größe, die sich nicht kleinmachen lässt – und von der Liebe, die sie möglich macht.

Apple TV Trailer - Tenzing
Apple TV

"Tenzing" startet am 16. Oktober weltweit auf Apple TV.

Daten und Fakten zu Tenzing NorgayGeburt: 1914 in Nepal (genaues Datum umstritten)

Tod: 9. Mai 1986 in Darjiling

Herkunft: Sherpa-Volk

Beruf: Bergsteiger und Hochträger

Historischer Meilenstein:
Am 29. Mai 1953 erreichte Tenzing Norgay gemeinsam mit dem Neuseeländer Edmund Hillary als einer der ersten Menschen den Gipfel des Mount Everest (8.849 m).

Edmund Hillary & Tenzing Norgay Mount Everest
Jamling Tenzing Norgay unter CC-BY-SA-3.0

Edmund Hillary (links) und Tenzing Norgay (rechts)