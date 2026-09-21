Tenzing Norgay: Everest Erstbesteigung - Trailer zum Film hier

In den Hauptrollen zu sehen sind Genden Phuntsok ( Tenzing Norgay) , Tom Hiddleston ( Sir Edmund Hillary ), Willem Dafoe ( John Hunt ), Caitríona Balfe ( Jill Henderson ), Thinley Lhamo ( Pawa Norgay ) und Tenzin Dalha ( Dawa Norgay ). Produziert wurde der Film von Jennifer Peedom, Luke Davies und Desray Armstrong gemeinsam mit Liz Watts, Iain Canning und Emile Sherman über deren Produktionsfirma See Saw Films.

Zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen

Wo westliche Bergsteiger im "Everest" einen Gegner sehen, den es zu bezwingen gilt, verehrt Tenzing "Chomolungma" als heilige Muttergöttin. Was folgt, ist ein Aufstieg, der ebenso von den Spannungen zwischen Herkunft, Klasse und konkurrierenden Ambitionen geprägt ist wie von den Gefahren des Berges selbst. Doch hoch über der Welt verlieren das Empire, Rang und Ehrgeiz ihre Bedeutung. Was bleibt, sind zwei Außenseiter, verbunden durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen – und für Tenzing die Erfüllung eines lebenslangen Traums, der immer auch eine spirituelle Berufung war. Unter der Regie der preisgekrönten Filmemacherin Jennifer Peedom erzählt "Tenzing" von wahrer Größe, die sich nicht kleinmachen lässt – und von der Liebe, die sie möglich macht.