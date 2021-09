Ausrüstung für den Herbst 9 Teile, die wir nicht mehr missen wollen

Die OUTDOOR-Testcrew ist Jahr für Jahr unterwegs und testet Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung in allen Lebenslagen. Welche Teile dabei an kühlen Herbsttagen ihre Stärken ausspielen, zeigen wir euch in diesem Artikel – mit Online-Preisvergleich (weiter unten im Artikel):

1 – Jacke: Patagonia Micro Puff Hoody

Hersteller

Beeindruckend: Das mit Kunstfasern gefüllte Patagonia Micro Puff Hoody (280 Euro) wiegt nur 250 Gramm, beansprucht verpackt minimale 1,5 Liter und hält wenig verfrorene in Pausen selbst bei leichten Minusgraden (bis –3° C) noch warm – das schafften bis dato nur hochwertige Daunenjacken. Während Letztere aber bei nasskalter Witterung schnell an Isolation einbüßen, behält die Patagonia-Jacke sie. Für diese hervorragende Leistung gibt es mehrere Gründe: Erstens kommt ein sehr reißfestes Kunstfaservlies namens "Plumafill" zum Einsatz, das mit weniger Nähten als sonst fixiert werden kann. Dadurch reduziert sich die Anzahl an schlecht isolierenden Absteppungen. Auch liegen die gut mitdrehende Kapuze sowie die Bündchen und der Saum sauber an, sodass hier kaum Wärme entweicht. Außerdem trägt sich die Micro Puff Hoody wie ein Hauch von nichts.

2 – Midlayer: Devold Tinden Spacer Jacket

SOG Hersteller

Wolle müffelt kaum und isoliert gut, dicke und warme Jacken wiegen allerdings viel und bleiben, einmal nass geworden, lange feucht. Der norwegische Hersteller Devold löst beide Schwachpunkte beim körperbetont geschnittenen Tinden Spacer Jacket (530 g, 240 Euro) mit einem dreilagigen Materialsandwich: Zwischen dem Innen- und Außenstoff aus Merinostretch liegt ein Polyesternetz ("Spacer"). Letzteres speichert mehr Luft und nimmt weniger Feuchtigkeit auf als reine Wolle, deshalb isoliert es besser und trocknet spürbar schneller. Außerdem ermöglicht die Materialkombi eine äußerst effektive Luftzirkulation und bietet so selbst auf anstrengenden Touren ein top Klima.

3 – Outdoorhose Gamsbokk Bushcrafter Pants

Gamsbokk

Eine gute Trekkinghose sollte nicht nur Komfort bieten, sondern auch Wind und Niesel abhalten. "Je besser das gelingt, desto seltener muss man die raschelige, meist schwitzige Regenhose überwerfen", meint outdoor-Redakteur Boris Gnielka. In diesem Punkt hängte ein Modell die Konkurrenz in unserem Hosentest ab: die Gamsbokk Bushcrafter Pants (219 €). In dieser Outdoorhose bleibt man selbst bei leichtem Regen mehr als eine Stunde trocken.

4 – Wanderstiefel: Haglöfs Skuta Mid Proof Eco

MPS Fotostudio

Der Skuta Mid Proof Eco von Haglöfs ist bei uns schon seit 2019 im Dauereinsatz: In nassen irischen Hügellandschaften ebenso wie auf steilen Bergpfaden im Tessin, sowie auf der »Hausrunde« im schwäbischen Schönbuch im Herbst und Winter. Dabei überzeugte der Haglöfs-Wanderschuh vor allem mit Leichtigkeit, guter Passform und hohem Klimakomfort. Auch ökologisch ist der Haglöfs Skuta Mid Proof Eco dank der fluorcarbonfreien wasserdichten Membran eine gute Wahl. Wanderern mit schmalem Vorderfuß könnte er allerdings zu weit sein, und mit schwerem Trekkinggepäck möchten manche mehr Stabilität an den Knöcheln. Preis: ca. 150 Euro.

5 – Regenjacke: Outdoor Research Interstellar Jacket

Outdoor Research

Durch das atmungsaktivste Dreilagenlaminat, das wir bis dato getestet haben, bietet die Outdoor Research Interstellar Funktionsjacke einen überragenden Klimakomfort. Zwar verzichtet die nur 325 Gramm schwere Regenjacke auf Pitzips, dafür besitzen alle Taschen ein Netzfutter und lassen sich zur Belüftung nutzen. Die Outdoor Research Interstellar trug sich im Test 2019 anschmiegsam, Zips und Züge liefen problemlos. Auch der Wetterschutz lag auf hohem Niveau. Eine erstklassige Allround-Regenjacke. (Die Jacke gibt es auch als Damenversion, Preis: ca. 340 Euro)

6 – Wanderrucksack: Vaude Brenta 36+6

Vaude

Vaude fertigt den Tourenrucksack Brenta 36+6 und die überarbeitete Damenversion Women's Skomer Tour 36+ aus PFC-freiem Recycelpolyester. Das Außenmaterial ist PFC-frei wasserabweisend, beide besitzen aber auch noch eine integrierte Regenhülle. Herzstück ist jedoch der superbe Netzrücken: Er begeistert bis 15 Kilo Beladung mit top Trageverhalten. Beide Wanderrucksäcke sind auch eine dicke Empfehlung für lange Hüttentreks.

7 – Schlafsack: Carinthia G 250

CARINTHIA

Als der Synthetikspezialist Carinthia vor zwei Jahren seine neue Faser G-Loft Si vorstellte, bot sie das bis dato beste Wärme-Gewichts-Verhältnis ihrer Klasse und war fast so kuschelig wie beste Daune. Bis heute stellte sie das Machbare dar und brachte Carinthia einen Editors’ Choice Award (2016) und diverse Testsiege ein. Doch statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, kommt beim Carinthia G 250 die nächste Evolutionsstufe zum Einsatz, die die Messlatte noch ein Stück höher setzt. So wog der Testschlafsack 1360 Gramm und ließ sich von wenig verfrorenen Schläfern bis minus elf Grad einsetzen (unteres Temperaturlimit für Frostbeulen: –3°C) – das zeigten die Praxis- und Labortests 2018. Diese Performance erreichte kein anderer Synthetikschlafsack. Weitere Stärken sind das bis ins Detail durchdachte Design inklusive dickem Wärmekragen und praller Abdeckleiste sowie das kleine Packmaß (6,8 l).

8 – Petzl Bindi Stirnlampe

Katleen Richter

Fast so klein und leicht wie ein USB-Stick, kann die Petzl Bindi (40 Euro) alles, was man auf Tour braucht. Als Notfalllampe zum Immer-Dabeihaben konzipiert, entpuppte sich die Petzl Bindi im Test 2018 als vollwertige Stirnleuchte: Sie strahlt hell genug, um damit drei Stunden lang durch wegloses Terrain zu wandern, auf kleinster Stufe (von dreien) reicht ihr Saft für 50 Lesestunden. Aufladen lässt sich die wasserdichte Petzl Bindi (IPX 7) via USB in 2,5 Stunden. Rotlicht (blinkend & konstant) sowie Akkustandanzeige sind auch mit an Bord der 35-Gramm-Leuchte – perfekt!

9 – Earthwell Roaster Loop Isolierflasche

Earthwell

Edle Optik, alltagstauglich und nachhaltig: die Roaster Loop von Earthwell für 30 Euro. Die Edelstahl-Isolierflasche ist doppelwandig isoliert und hält Kaffee, Tee oder Wasser mindestens einen halben Tag lang warm. Die Flasche ist in drei verschiedenen Größen erhältlich (von 350 – 590 ml) und überzeugte auf unseren Touren auf ganzer Linie: Dank praktischem Verschluss mit Öffnung lässt sich daraus direkt trinken, oder man nutzt sie einfach als reine Isolierkanne. Zum Reinigen kann man sie einfach in die Spülmaschine geben (der Hersteller empfiehlt jedoch eine Reinigung von Hand). Gewicht: ca. 350 Gramm.

Weitere Produkthighlights in der Fotostrecke

Wacaco 46 Bilder Bilder: Ausrüstung für den Herbst zum Artikel zur Startseite Wacaco Sea to Summit Bach Backpacks Mont-bell Mammut Hess Natur La Sportiva Qool Lupine Mystery Ranch Lowe Alpine Pacsafe Bach Lowa MPS Fotostudio MPS Fotostudio MPS-Fotostudio MPS-Fotostudio MPS Fotostudio MPS Fotostudio Gore-Tex La Sportiva Jack Wolfskin Outdoor Research Mountain Equipment Mountain Equipment Jack Wolfskin Salewa Arc'teryx Hilleberg Boris Gnielka Studio Nordbahnhof CARINTHIA EXPED VALANDRÉ SEA TO SUMMIT NORDISK OutDoor Messe Friedrichshafen Jack Wolfskin Outdoor Research Löffler Petzl Katadyn Frank Wacker 1/46

Zu teuer? – Vielleicht ist hier was dabei

Mehr: