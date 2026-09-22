20 Jahre Hochrhöner: Die schönsten Wege und Highlights in der Rhön

Neu 2026: Der Böschemer Der vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierte Wanderweg "Der Böschemer" führt auf 14,5 Kilometern und 471 Höhenmetern durch die abwechslungsreiche Landschaft rund um Bischofsheim und verbindet Naturerlebnis mit Kultur und der Geschichte der Region. Entlang des Wegs vermitteln Informationstafeln Wissenswertes zu den landschaftlichen und historischen Besonderheiten der Rhön. Geübte Wanderer sind nach rund fünf Stunden wieder am Ziel.

Im historischen Stadtkern von Bischofsheim i. d. Rhön setzen Fachwerkhäuser, der Zentturm und der Marktbrunnen den Startpunkt der Tour. Von dort führt der Weg hinauf zum Verlobungstempel mit seinem weiten Ausblick. Anschließend wandert man auf Naturpfaden in das Naturwaldreservat zwischen dem Stengerts und dem Jagdschloss Holzberghof.

Tourist Info Bischofsheim / Sabrina Pörtner Auch zu Verschnaufpausen mit Panoramablick auf die Erhebungen der Rhön lädt die Extratour ein.



Märchenhaft wird es an der Teufelsmühle, einem kleinen Wasserfall, um den sich geheimnisvolle Geschichten ranken. Dann wartet mit dem Rothsee ein Ort mit Vergangenheit: Sowohl Infotafeln als auch das Besucherbergwerk berichten vom einstigen Braunkohleabbau. Am Selfie-Point kann man den Moment festhalten, bevor man entlang der Bischofsheimer Stadtmauer zurückwandert.

Der Hochrhöner wird 20 Zum runden Jubiläum feiert der beliebte Weitwanderweg Hochrhöner zwei Jahrzehnte voller Gipfelglück, mystischer Moore und uralter Buchenwälder, wobei die Strecke auf rund 175 Kilometern quer durch das Biosphärenreservat Rhön und das Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen führt.

Rhön GmbH / Florian Trykowski

Um die schönsten Landschaftsformationen dieser einzigartigen Mittelgebirgslandschaft einzubinden, teilt sich das Erlebnis in drei Varianten auf:

Kuppenrhön: Abwechslungsreiche 136 km über markante Basaltkuppen der westlichen Route mit beeindruckenden Weitblicken. Ideal für alle, die Panorama-Momente lieben. Lange Rhön: Weite Hochflächen, stille Moore und unberührte Natur prägen diese 122 km lange östliche Route. Perfekt für Wanderer, die Ruhe und Ursprünglichkeit suchen. Hochrhönrunde: Eine schöne Rundwanderstrecke, die die schönsten Abschnitte auf 87 km verbindet – von sanften Höhen bis zu idyllischen Tälern. Ein paar Impressionen vom Weg auch im Video:

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Weitere Top-Touren in der Rhön Ausgangspunkte für die unten auf der Karte markierten Rhön-Touren sind Gersfeld und Tann, die man von Fulda aus im Stundentakt mit dem Zug (Gersfeld) und dem Bus (Tann) erreicht.

Wann ist die beste Reisezeit? Das ganze Jahr über. Viele der Wanderwege in der Rhön führen durch schattige, sonnengeschützte Wälder, wodurch sie sich auch für warme Sommertage eignen.

Wo kann ich mich noch informieren? Die Webseite des Rhöntourismus gibt Wandertipps und erzählt die Geschichte der Region. Auch Unterkünfte findet man hier und kann sie direkt anfragen, genauso wie Gratis-Wanderkarten. Infos: rhoen.de