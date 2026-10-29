Tiroler Liebe: Hüttentour durch den Wilden Kaiser

Wie komme ich zum Wilden Kaiser? Am besten mit der Bahn, bis Kufstein gilt das Deutschlandticket. Aus Hannover fährt auch ein Nachtzug, der in Kufstein hält.

Wo kann ich mich informieren? Der Wilde Kaiser ist touristisch sehr gut erschlossen, es gibt zahlreiche Touren mit und ohne Hüttenübernachtungen. Ausführliche Auskunft zur Region gibt es unter wilder kaiser.info. Seit 2026 neu: Die Sternwanderung Kaiserblüte, sie verbindet sechs ausgewählte Tageswanderungen in der Region, Start- und Endpunkte sind mit Wanderbussen zu erreichen. Über die Regionalgeschichte informiert ein Buch von Gebhard Bendler: Wilder Kaiser: Von Sommerfrischlern, Kletterlegenden, Skipionieren und dem Bergdoktor (2016), leider nur noch gebraucht erhältlich. Außerdem die ARD-Dokumentation zu Dülfer (Mediathek: Der Wilde Kaiser und das Erbe des Hans Dülfer).

Der komplette Reisebericht als Download: Knackig leitet der Weg die ehemalige schwarze Piste hinauf zum Brentenjoch (1200 m), dann sehen wir sie endlich, die Kronenzacken des Kaisers: Zettenkaiser, Scheffauer, Sonneck, Ellmauer Halt, viele Gipfel aus hellem Kalkfels reihen sich vor uns auf. Mit dieser herrlichen Aussicht geht es sanft abwärts. Jetzt nur noch über den Geißbach und ein letztes Mal für heute über Almwiesen steil zur Kaindlhütte (1293 m) hinauf. Sophia, die Nichte der Hüttenwirte und Nachfahrin des legendären Kaindl Muchs, begrüßt uns herzlich. Der Much hatte die Hütte um 1900 zu einer Übernachtungsalm ausgebaut, die Lage war für die ersten Alpinisten und Kletterer optimal – und ist es noch heute. Zahlreiche Touren lassen sich von hier aus gehen, der Wilde Kaiser über den Scheffauer (2111 m) überschreiten.

Die ganze Tour auf Komoot

Wie sehen die Etappen der Hüttentour am Wilden Kaiser aus? Die vorgestellte Tour ist eine gemütliche und leichte Hüttenrunde für Genießer, sehr gut machbar an einem Wochenende mit Anreise am Freitag- und Abreise Sonntagmittag.

Tag 1: Vom Kufsteiner Bahnhof über den Elfenhain bis zur Kaindlhütte (1293m), 8,3 km, 870 Hm aufwärts, 60 Hm abwärts, 3,5 h mittel.

Tag 2: Von der Kaindlhütte über den Bettlersteig zum Anton-Karg-Haus (Hinterbärenbad, 829 m), 6 km, 70 m aufwärts, 530 Hm abwärts, 2,5 h, mittel.

Tag 3: Von Hinterbärenbad über die Antoniuskapelle und die Tischofer Höhle bis zum Kufsteiner Bahnhof. 11,1 km, 220 Hm im Aufstieg, 580 Hm im Abstieg, 3,5h, mittel

Daniel Hug

Wo kann ich auf Tour übernachten? Neben den im Text genannten Hütten (Kaindlhütte und Anton-Karg-Haus), sind folgende Hütten besonders zu empfehlen, wenn man die Tour erweitern möchte: Gaudeamushütte, Stripsenjochhaus und die Gruttenhütte.

Daniel Hug

Wie orientiere ich mich auf Tour? Die Wege sind sehr gut markiert, für Orientierung sorgt die Alpenvereinskarte 8 Kaisergebirge, 1:25 000.

Wann ist die beste Reisezeit? Die Saison geht von Anfang Mai bis Mitte Oktober. Besonders schön wandert es sich im Frühling und im Herbst auf dieser Route, wenn nicht ganz so viel los ist.