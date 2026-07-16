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Barfußschuhe: Vorteile & Tipps für natürliches Laufen

Natürlich laufen leicht gemacht
Barfußschuhe: Vorteile & Tipps im Überblick

Barfußschuhe versprechen ein natürliches Laufgefühl, viel Platz für die Zehen und trainieren ganz nebenbei deine Fußmuskulatur. Doch welche Modelle halten, was sie versprechen? Wir stellen dir sieben empfehlenswerte Barfußschuhe vor.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Barfußschuhe
Foto: Studio Nordbahnhof

Barfußschuhe machen es möglich, die Welt mit jedem Schritt intensiver zu spüren – jeden Stein, jede Wurzel, jede Unebenheit des Waldbodens, ohne dass du dabei auf Schutz verzichten musst. Diese minimalistischen Begleiter erobern seit Jahren die Outdoor-Szene und versprechen ein völlig neues Laufgefühl. Anders als herkömmliche Wanderschuhe mit dicken Sohlen und starrer Dämpfung lassen Barfußschuhe deinen Füßen maximale Bewegungsfreiheit und ermöglichen ein natürliches Abrollen. Was zunächst ungewohnt klingt, begeistert immer mehr Wanderer und Trailrunner. Doch was steckt wirklich hinter dem Trend? Sind Barfußschuhe nur eine Modeerscheinung oder tatsächlich die gesündere Alternative für deine Outdoor-Abenteuer?

Die Vorteile von Barfußschuhen

Barfußschuhe trainieren deine Fußmuskulatur auf natürliche Weise. Während konventionelle Schuhe deine Füße durch Stützfunktionen und Dämpfung regelrecht "entmündigen", müssen bei Barfußschuhen die Muskeln, Sehnen und Bänder wieder arbeiten. Das Ergebnis: stärkere, stabilere Füße und eine verbesserte Balance. Das wiederum fürht zu einer aufrechteren Körperhaltung und weniger Rücken- oder Knieschmerzen, da der Körper wieder lernt, natürlich zu gehen. Der direkte Bodenkontakt schärft zudem deine Propriozeption – also die Wahrnehmung deines Körpers im Raum.

7 Top-Modelle für Alltag und Touren

1
Barfußschuhe
Merrell

Merrell Vapor Glove 7

Reinschlüpfen und genießen: Der Vapor Glove 7 von Merrell schmiegt sich weich um den Fuß, rollt rund und geschmeidig ab und liefert dank dünner Acht-Millimeter-Sohle viel Gespür für das Terrain. Das sportive Multitalent eignet sich vor allem für schnelle Hikes und Trailruns, aber auch für den Every-Day-Use (335 g/Paar, 140 €).

Merrell Vapor Glove 7 Herren im Partnershop bestellen

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Weitere Barfußschuhe von Merrell aktuell stark reduziert!

2
Barfußschuhe / terra Knit
Doghammer

Doghammer Terra Knit

Doghammer setzt beim Terrar Knit auf einen elastischen Merino-Strick. Der verspricht nicht nur beste Passform, sondern auch ein ausgeglichenes, luftiges Fußklima. Schwitzige Füße im Sommer gehören damit der Vergangenheit an! Deine Zehen bekommen in den Schuhen dank "Null-Absatz" und breiter Zehenbox richtig viel Platz – so kannst Du Dich ganz natürlich bewegen. Die flexible Sohle trainiert Deine Fußmuskulatur mit und sorgt für ein gesundes Barfuß-Feeling. Handgefertigt in Portugal, passen die Terrar Knit dank Unisex-Passform gleichermaßen Frauen und Männern.(340 g/P., 140 €).

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3
Barfußschuhe
Vivobarefoot

Blusun BLSN-201M

Ganz ohne tierische Produkte kommt der elegante Blusun BLSN-201M aus. Sein Obermaterial besteht aus Lederimitat und einem veganen Ökotex-zertifizierten Velours. Als Innenfutter fungiert eine Mischung aus Biobaumwolle und Mikrofaser. Vorbildlich: Blusun fertigt in Portgual (530 g/Paar, 140 €).

Blusun BLSN-200M im Partnershop bestellen

4
Meindl Pure Freedom

Meindl Pure Freedom

Natürlich kannst du den Pure Freedom von Meindl sehr gut im Camp und in der Berghütte tragen. Seine stark profilierte, etwas dickere Sohle macht ihn aber auch zur Top-Wahl zum Wandern, Wassersporteln oder für Flussquerungen auf Wildnistrips – zumal er nur 300 Gramm (Paar) wiegt und sich klein zusammenrollen lässt (130 €).

Meindl Pure Freedom Heren im Partnershop bestellen

Meindl Pure Freedom Damen im Partnershop bestellen

5
Barfußschuhe
Xero

Xero Shoes Z-Trail EV

Kaum eine Marke bietet eine größere Auswahl an Barfußschuhen als Xero Shoes – ob Sneaker, Laufschuh, Wanderstiefel oder Sandale, wie etwa die Z-Trail EV. Das Leichtgewicht fühlt sich im Alltag und am Strand besonders wohl, dank stabiler, griffiger Sohle meistert es aber auch ruppiges Gelände solide (230 g/Paar, 95 €).

Xero Shoes Z-Trail EV im Partnershop bestellen 

6
Barfußschuhe
Vivobarefoot

Vivobarefoot Sensus Moc Lace Up Leather

Winnetou hätte seine Freude am Vivobarefoot Sensus Moc Lace Up Leather: Der von traditionellen Mokassins inspirierte, handgefertigte Leder-Sneaker verwöhnt die Füße mit Lederfußbett und viel Platz für die Zehen. Durch den Verzicht auf die Innensohle erhältst du ein sehr direktes Feedback vom Untergrund (350 g/Paar, 160 €).

7
Barfußschuhe
Woolfit

Woolfit Footprint

Der Footprint zählt seit jeher zu den beliebtesten Pantoffeln von Woolfit. Aus gutem Grund, passt sich eine dicke Filzschicht im Fußbett doch nach kurzer Tragezeit an deine Fußsohle an. Gefilzte Wolle als Obermaterial und eine Ledersohle sorgen zusammen für ein angenehmes Tragegefühl – und das sommers wie winters (425 g/Paar, 65 €).

Fazit