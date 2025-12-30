Anmelden
Touren
Europa

Eine Woche Auszeit: Diese 3 Hüttentouren begeistern jeden

Eine Woche Auszeit
3 empfehlenswerte Hüttentreks in den Alpen

Manchmal braucht es nur ein paar Höhenmeter, um Kopf und Kompass neu auszurichten – und genau dafür bieten die Alpen die besten Voraussetzungen. Falls du schon dabei sein solltest, deine nächste Hüttenwanderung für 2026 zu planen, liefern diese Touren reichlich Inspiration für eine unvergessliche Bergwoche ...

Paloranda-Trek, Pala-Dolomiten, Trentino
Foto: Stefan Santifaller

Königliche Weitblicke, stille Almen, karge Höhenplateaus: Zwischen Bayerischen Alpen, Salzburger Pongau und den südlichen Dolomiten warten drei Hüttentouren, die das alpine Spektrum in seiner schönsten Form zeigen und schnell klarmachen, warum Wanderer hier immer wieder gerne zurückkehren:

So könnte die perfekte Wanderwoche aussehen

1
Pongau Wandern Berge
Salzburgerland-Tourismus / Chris Perkles

Salzburger Pongau: Landschaftskino und Gaumenfreuden

Saftige Wiesen, rauschende Bäche, glitzernde Seen und stolze Gipfel, dazwischen rund 120 urige Einkehrmöglichkeiten: Der Salzburger Almenweg durch die Region Pongau ist in jeder Hinsicht ein Genuss. Für die gesamte 350-Kilometer-Runde vom Ausgangsort Werfen brauchen Wanderer 25 Tage, wer nur ein einwöchiges Teilstück gehen möchte, trifft mit der Tour von Bad Gastein nach Flachau (89,4 km, 5448 Hm) eine ausgezeichnete Wahl. Zu den Stationen am Weg zählen etwa der Gamskarkogel (2467 m), Europas höchster Grasberg, sowie der grün funkelnde Tappenkarsee (1762 m). Alle Infos: salzburgerland.com

2
Palaronda, Trentino, Dolomiten
Santifaller Photography

Südliche Dolomiten: Die karge Schönheit des Altoplano delle Pale

Ein knochenbleiches Karstplateau auf 2500 bis 2700 Meter Höhe, gerahmt von mächtigen Gipfeln: In der Pala-Gruppe im Grenzgebiet zwischen den italienischen Provinzen Trentino und Belluno fühlt man sich fast wie auf einem anderen Planeten. Vier Tage genügen für die technisch eher einfache Wandervariante des Palaronda-Treks (35,7 km, 3160 Hm) mit Start/Ziel in San Martino di Castrozza, die vielen Klettersteige im Gebiet ermöglichen aber auch einige Extrarunden. Das ultimative Abenteuer: die anspruchsvolle achttägige Palaronda-Ferrata-360-Tour (67,9 km, 8075 Hm). Alle Infos: palarondatrek.com

3
Berghütte Zwieselalm
Klaus Fengler

Bayerische Alpen: Die königliche Route vom Bodensee zum Watzmann

Im Sommer 1858 reiste Maximilian II. von Lindau nach Berchtesgaden, vorbei an den schönsten Winkeln des deutschen Alpenraums. Wer den Spuren seiner Majestät in groben Zügen folgen möchte, nimmt sich den Maximiliansweg vor. Es müssen ja nicht gleich alle 21 Etappen und – je nach Route – 359 bzw. 388 Kilometer sein: Eine gute Woche reicht, um den besonders reizvollen Abschnitt (141 km, 8000 Hm) von Füssen/Schwangau bis zum Schliersee zu absolvieren, zu den Höhepunkten zählen die Aussichtsgipfel Herzogstand (1731 m) und Benediktenwand (1800 m). Buch: Maximiliansweg, Rother, 16,90 Euro.

