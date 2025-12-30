Eine Woche Auszeit: Diese 3 Hüttentouren begeistern jeden

Im Sommer 1858 reiste Maximilian II. von Lindau nach Berchtesgaden, vorbei an den schönsten Winkeln des deutschen Alpenraums. Wer den Spuren seiner Majestät in groben Zügen folgen möchte, nimmt sich den Maximiliansweg vor. Es müssen ja nicht gleich alle 21 Etappen und – je nach Route – 359 bzw. 388 Kilometer sein: Eine gute Woche reicht, um den besonders reizvollen Abschnitt (141 km, 8000 Hm) von Füssen/Schwangau bis zum Schliersee zu absolvieren, zu den Höhepunkten zählen die Aussichtsgipfel Herzogstand (1731 m) und Benediktenwand (1800 m). Buch: Maximiliansweg, Rother, 16,90 Euro.