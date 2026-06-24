Outdoor-Smartphones zum Sparpreis beim Amazon Prime Day

Für viele die draußen unterwegs sind, ist das Smartphone längst mehr als nur Kamera. Es ist Karte, Kompass, Wetterstation, Notizblock und Kommunikationszentrale in einem. Genau deshalb sind auf Tour andere Dinge wichtig als im Alltag: Ein Display , das du auch bei Sonne noch ablesen kannst, ein Gehäuse , das Regen und Staub wegsteckt – und vor allem ein Akku , der nicht genau dann schlappmacht, wenn du im Abstieg noch schnell eine Alternativroute brauchst oder die Hütte anrufen willst.

Was muss man beim Kauf eines robusten Smartphones beachten?Geachtet werden sollte beim Kauf eines robusten Smartphones auf die offensichtlichen Aspekte wie stabiles Gehäuse, Wasser-Unempfindlichkeit oder kratzfestes Display. Aber auch die Leistung und die Akkulaufzeit sind auf Tour entscheidend. Wer das Handy zur Orientierung nutzt, braucht zudem einen gut funktionierenden Satellitenempfang. Die Ausstattung in Form von 5G, WLAN und Co. kann für einen Kauf ebenfalls entscheidend sein.



Schutz vor Schmutz: die IP-Angabe bei Outdoor-Smartphones



Outdoor-Handys & Smartphones sind von ihrer Beschaffenheit auf extreme Nutzung ausgelegt. Viele der aktuellen Mobiltelefone sind daher nach bestimmten IP-Kriterien zertifiziert, die einem Gerät bestimmte Schutzeigenschaften bescheinigen. "IP" steht für "International Protection" und ist eine international anerkannte Norm, die den Schutz gegen Fremdkörper und Wasser einstuft. Die IP-Angabe zeigt also an, wie gut beispielsweise ein Outdoor-Smartphone gegen das Eindringen von Staub oder Wasser geschützt ist. Die erste Zahl beschreibt den Schutz vor Staub. Ein Gerät mit der Einstufung "IP0X" ist demnach nicht vor Staub geschützt, während ein Gerät mit der Einstufung "IP6X" vollständig staubdicht ist. Die zweite Ziffer weist auf die Wasserdichtigkeit eines Outdoor-Smartphones hin. Hier reicht die Skala von bis 8. Eine 9 wird ausschließlich im Automobil-Bereich verwendet. Für die IP-Angabe bedeutet das folgendes: Wird für ein Outdoor-Smartphone angegeben, es habe eine "IP67-Zertifizierung", dann ist es uneingeschränkt staubdicht und vor zeitweiligem Untertauchen in Wasser geschützt. Dennoch sollte man immer auf die genauen Herstellerangaben achten. Die IP-Schutzarten definieren nur einen Mindeststandard. Wie lange ein Outdoor-Smartphone wirklich untergetaucht werden darf und vor allem wie tief, steht in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.



Kratz- und stoßfest: Gorilla Glass



Der Begriff "Gorilla Glass" ist eigentlich ein Markenname des US-amerikanischen Herstellers Corning für besonders robustes Glas das für Touchscreens verwendet wird. Längst hat sich der Begriff aber als Gattungsbezeichnung für besonders widerstandsfähiges Abdeckglas für Displays etabliert.





